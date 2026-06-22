Πάτρα: Άγνωστος χτύπησε 17χρονη στο πρόσωπο και εξαφανίστηκε

Η Αστυνομία στην Πάτρα ερευνά νέο περιστατικό βίας, έπειτα από καταγγελία μητέρας για επίθεση αγνώστου σε βάρος της 17χρονης κόρης της. Ο δράστης φέρεται να χτύπησε την ανήλικη στο πρόσωπο, προκαλώντας σωματικές βλάβες, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (21/6) στην περιοχή Ηρώων Πολυτεχνείου, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου υπήρχε αυξημένη κίνηση πολιτών. Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης για τη συγκέντρωση στοιχείων και την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αστυνομία στην Πάτρα ερευνά νέο περιστατικό βίας, όπου άγνωστος νεαρός φέρεται να επιτέθηκε σε 17χρονη και να τη χτύπησε στο πρόσωπο.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (21/6), στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, έξω από κατάστημα.
  • Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης, με τις αστυνομικές αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία και καταθέσεις για την ταυτοποίηση του δράστη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο περιστατικό βίας με θύμα μία 17χρονη ερευνά η Αστυνομία στην Πάτρα, μετά την καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος νεαρός φέρεται να επιτέθηκε στην κοπέλα και να τη χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (21/6), στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σημείο υπήρχε αυξημένη κίνηση πολιτών.

Η καταγγελία και η έρευνα της Αστυνομίας

Η μητέρα της ανήλικης κατήγγειλε το συμβάν στις αστυνομικές αρχές. Όπως ανέφερε, ο δράστης χτύπησε την κόρη της και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη.

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