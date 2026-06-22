Πάτρα: Άγνωστος χτύπησε 17χρονη στο πρόσωπο και εξαφανίστηκε

Νέο περιστατικό βίας με θύμα μία 17χρονη ερευνά η Αστυνομία στην Πάτρα, μετά την καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος νεαρός φέρεται να επιτέθηκε στην κοπέλα και να τη χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (21/6), στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σημείο υπήρχε αυξημένη κίνηση πολιτών.

Η καταγγελία και η έρευνα της Αστυνομίας

Η μητέρα της ανήλικης κατήγγειλε το συμβάν στις αστυνομικές αρχές. Όπως ανέφερε, ο δράστης χτύπησε την κόρη της και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη.