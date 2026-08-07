Σαν σήμερα 7 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

626: Ο Βυζαντινός Στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην «Υπέρμαχο Θεοτόκο», στην οποία αφιερώνεται ο «Ακάθιστος Ύμνος».

Ο Βυζαντινός Στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην «Υπέρμαχο Θεοτόκο», στην οποία αφιερώνεται ο «Ακάθιστος Ύμνος». 1863: Ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία «Μπάγερ» (BAYER), που παρασκευάζει την «Ασπιρίνη».

Ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία «Μπάγερ» (BAYER), που παρασκευάζει την «Ασπιρίνη». 1933: Η Αγλαΐα Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχετο τότε σε 15.000.000 δρχ., για να ιδρυθεί μία παιδιατρική κλινική με την επωνυμία «Κλινική Παίδων Παν. & Αγλαΐας Κυριακού και οικογένειας Σπυρίδωνος Αντωνιάδη». Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα δεν είναι άλλο από το «Νοσοκομείο Παίδων Παναγ. & Αγλαΐας Κυριακού» στου Γουδή.

Η Αγλαΐα Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχετο τότε σε 15.000.000 δρχ., για να ιδρυθεί μία παιδιατρική κλινική με την επωνυμία «Κλινική Παίδων Παν. & Αγλαΐας Κυριακού και οικογένειας Σπυρίδωνος Αντωνιάδη». Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα δεν είναι άλλο από το «Νοσοκομείο Παίδων Παναγ. & Αγλαΐας Κυριακού» στου Γουδή. 1964: Η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλλυρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις, που θα κρατήσουν τέσσερις μέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν δύο ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλλυρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις, που θα κρατήσουν τέσσερις μέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν δύο ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 2004: Εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου – Αντίρριου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου.

Εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου – Αντίρριου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. 2005: Παραιτείται ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα και ο πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Όλμερτ, στη θέση του.

Γεννήσεις

1932: Αμπέμπε Μπικίλα, θρυλικός Αιθίοπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης το 1960 και το 1964. (Θαν. 25/10/1973)

Αμπέμπε Μπικίλα, θρυλικός Αιθίοπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης το 1960 και το 1964. (Θαν. 25/10/1973) 1934: Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερρών, Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. (Θαν. 21/7/1974)

Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερρών, Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. (Θαν. 21/7/1974) 1948: Αντώνης Βαρδής, Έλληνας τραγουδοποιός.

Αντώνης Βαρδής, Έλληνας τραγουδοποιός. 1955: Γρηγόρης Βαλτινός, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Γρηγόρης Βαλτινός, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης. 1958: Μπρους Ντίκινσον, Άγγλος τραγουδιστής των Iron Maiden.

Μπρους Ντίκινσον, Άγγλος τραγουδιστής των Iron Maiden. 1966: Τζίμι Γουέλς, Αμερικανός ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia.

Τζίμι Γουέλς, Αμερικανός ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. 1975: Σαρλίζ Θερόν, Νοτιοαφρικανή ηθοποιός.

Σαρλίζ Θερόν, Νοτιοαφρικανή ηθοποιός. 1976: Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής. 1982: Βασίλης Σπανούλης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.

Θάνατοι