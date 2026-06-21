Κόντρα Γεωργιάδη-Καρχιμάκη για την κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν»: «Έγραψε ψέματα» – «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία»

Κόντρα ξέσπασε την Κυριακή ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρη Καρχιμάκη, με αφορμή καταγγελίες του τελευταίου για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Αττικόν.

«Χθες το “Αττικόν” εφημέρευε. Σήμερα η κατάσταση είναι αυτή που βλέπετε στις εικόνες. Χάος. Ράντζα παντού, άνθρωποι κοιμούνται στους διαδρόμους και διάλογοι που θα ήταν κωμικοί, αν δεν ήταν τρομακτικοί:

Χρειαζόμαστε σεντόνια.

Δεν έχουμε σεντόνια. Θα φέρουμε κουβέρτες.

Μα είναι καλοκαίρι.

Αυτά έχουμε.

Δεν ζητάμε πολλά. Ζητάμε αξιοπρέπεια. Και αυτές οι εικόνες απέχουν πολύ από το ΕΣΥ που αξίζουμε» έγραψε στο facebook Λευτέρης Καρχιμάκης.

«Δεν υπάρχουν ελλείψεις, έγραψε ψέματα»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος σε όσα είπε ο κ. Καρχιμάκης για ράντζα, τόνισε ότι έχει πει πολλές φορές ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την κατάργησή τους, ενώ για τις ελλείψεις σε σεντόνια σημείωσε ότι ζήτησε ενημέρωση από την Διοίκηση του νοσοκομείου η οποία του απάντησε: «Καλημέρα σας κε Υπουργέ. Τώρα μετρήθηκαν τα διαθέσιμα σεντόνια και μεσημέρι της Κυριακής υπάρχουν 250 διαθέσιμα. Δεν έχει αναφερθεί απο κανένα τμήμα έλλειψη και να ληφθεί υπόψη ότι χθες το πρωί βγήκαμε απο εφημερίας»

«Κοινώς ο κ. Καρχιμάκης έγραψε ψέματα πράγμα που δεν μου κάνει καμία εντύπωση βέβαια για να είμαι ειλικρινής….» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, αρμόδιος για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, απάντησε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα σχόλια που έκανε στις δηλώσεις του σχετικά με την κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν».

«Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους και δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, πόσο μάλλον στον πολιτικό προϊστάμενο του ΕΣΥ, δηλαδή τον ίδιο», ανέφερε ο κ. Καρχιμάκης ενώ πρόσθεσε πως «τα περί ψεύδους τού τα επιστρέφω ατόφια. Οι ασθενείς που καταγγέλλουν την κατάσταση, δεν λένε ψέματα. Αγωνιούν και φοβούνται από μια κατάσταση που θυμίζει έκτακτες συνθήκες, ενώ είναι απλά έξοδος από εφημερία».

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως για τον κ. Γεωργιάδη το θέμα δεν είναι να διορθωθεί η κατάσταση, αλλά να μην ανοίξει μύτη. «Τα έχει πει και ο πρωθυπουργός: τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία», παρατήρησε.