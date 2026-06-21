Κηφισιά: Οι δράστες της ένοπλης ληστείας διέφυγαν με νοικιαζόμενο αυτοκίνητο – ΒΙΝΤΕΟ

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Οι Αρχές εξιχνίασαν την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στις αρχές Μαΐου σε βάρος 77χρονου στην Κηφισιά, με λεία που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 51χρονος, ανιψιός του θύματος, ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε τη ληστεία μαζί με συνεργό του.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 51χρονο μέσα από βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο άνδρες είχαν στήσει καρτέρι στον 77χρονο στο υπόγειο γκαράζ του σπιτιού του, την ώρα που εκείνος επέστρεφε με το αυτοκίνητό του.

Πώς έγινε η ληστεία

Οι δύο άνδρες, φορώντας full face, ακινητοποίησαν τον 77χρονο υπό την απειλή όπλου. Στη συνέχεια, τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ.

Οι δράστες έδεσαν τον ηλικιωμένο με tie wrap και στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει. Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί εκτίμησαν, μετά τη συλλογή του βιντεοληπτικού υλικού, ότι ο εμπλεκόμενος βρισκόταν στο κοντινό περιβάλλον του θύματος.

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Τα ευρήματα και ο συνεργός που αναζητείται

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τελικά το ενοικιασμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία και προχώρησαν στη σύλληψη του 51χρονου. Ο κατηγορούμενος έχει ήδη προφυλακιστεί.

Ο 51χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση. Στο σπίτι του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όπλο με σφαίρα στη θαλάμη και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Ο συνεργός του δεν έχει εντοπιστεί ακόμη από τις Αρχές.