Κηφισιά: Εξιχνιάστηκε ληστεία με λεία άνω των 100.000 ευρώ – Συνελήφθη 51χρονος ανιψιός του θύματος

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 51χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την ένοπλη ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου θείου του στην Κηφισιά, με λεία που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής κατάφερε να εξιχνιάσει την υπόθεση, που είχε σημειωθεί στις αρχές Μαΐου. Ο 51χρονος συνελήφθη στις 16 Ιουνίου μετά από οργανωμένη επιχείρηση, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες, όπως συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ληστεία και κλοπή κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις του νόμου περί όπλων και του ΚΟΚ.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του δράστη

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της 6ης Μαΐου 2026. Ο 51χρονος, έχοντας μαζί του έναν συνεργό, έφτασε με αυτοκίνητο στο σπίτι του ηλικιωμένου στην Κηφισιά και, προτάσσοντας όπλο, απέσπασε μετρητά και τιμαλφή που ξεπερνούν σε αξία τις 100.000 ευρώ, προτού εξαφανιστούν. Η ταυτοποίηση του κατηγορουμένου έγινε από την Υποδιεύθυνση Βορειοανατολικής Αττικής μέσα από εξειδικευμένες προανακριτικές μεθόδους και τη σχολαστική εξέταση βιντεοληπτικού υλικού.

Όπως προέκυψε, ο 51χρονος εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική του σχέση, καθώς γνώριζε καλά τόσο το πρόγραμμα του θείου του όσο και τα πολύτιμα αντικείμενα που έκρυβε στο σπίτι, ενώ για να μην εντοπιστεί ψηφιακά, φρόντισε την ημέρα της ληστείας να μην χρησιμοποιήσει κινητό τηλέφωνο.

Με νοικιασμένο όχημα η ληστεία

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της ληστείας είχε μισθωθεί από συγγενικό πρόσωπο του 51χρονου, έπειτα από μεσολάβησή του, ενώ έφερε πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί από άλλο όχημα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις ημέρες πριν από τη ληστεία είχαν τοποθετηθεί στο όχημα φιμέ αντηλιακές μεμβράνες, με στόχο να γίνει δύσκολος ο εντοπισμός των δραστών.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, στην κατοχή και στην οικία του 51χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη, γεμιστήρας, 35 φυσίγγια, 2.800 ευρώ, μεταλλικό γκλοπ, αναδιπλούμενο μαχαίρι, πλήθος κινητών τηλεφώνων, πιστόλι-ρέπλικα και καταγραφικά συστήματα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.