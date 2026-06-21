Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια, διαδεχόμενος τον Εργκίν Αταμάν. Η είδηση αποκαλύφθηκε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μέσω Instagram και επιβεβαιώθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σηματοδοτώντας την επανένωση του προπονητή με την ομάδα 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του.

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Αθλητισμός

Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Πηγή: Instagram / @dpg7000
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του.
  • Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την είδηση.
  • Κατά την πρώτη του, άκρως επιτυχημένη 13ετή θητεία στον Παναθηναϊκό, ο κορυφαίος προπονητής οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση 5 τροπαίων EuroLeague, 11 Πρωταθλημάτων Ελλάδας και 7 Κυπέλλων Ελλάδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον «Ζοτς» 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το ΟΑΚΑ.

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ στη δημοσίευσή του στο Instagram με τον «Ζοτς» έγραψε: «Η ιστορία συνεχίζεται» και συνόδευσε τη λεζάντα με hashtag «Ο Βασιλιάς επέστρεψε» (#TheKingIsBack).

 

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Σύμφωνα με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο coach Ομπράντοβιτς θα βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας «για τα επόμενα 3 χρόνια».

Φωτογραφία: Intime

Μάλιστα, σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, η ανακοίνωση συνοδεύεται με λεζάντα και μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Σαν να μην πέρασε μια μέρα».

Ο διάδοχος του Αταμάν και το «βαρύ» παρελθόν στο ΟΑΚΑ

Ο «Ζοτς» αναλαμβάνει τα ηνία του τριφυλλιού διαδεχόμενος τον Εργκίν Αταμάν στην άκρη του πάγκου, με την επιστροφή του να ξυπνά μνήμες από την απόλυτη κυριαρχία των προηγούμενων ετών.

Φωτογραφία: Intime

Κατά την πρώτη του, άκρως επιτυχημένη 13ετή θητεία στον Παναθηναϊκό (1999-2012), ο κορυφαίος προπονητής οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση:

  • 5 τροπαίων EuroLeague (2000, 2002, 2007, 2009, 2011)
  • 11 Πρωταθλημάτων Ελλάδας (2000, 2001, 2003-2011)
  • 7 Κυπέλλων Ελλάδας (2003, 2005-2009, 2012)
Φωτογραφία: Intime

Η μετέπειτα πορεία του

Μετά την αποχώρησή του από την Αθήνα το 2012, ο Ομπράντοβιτς συνέχισε να συλλέγει τίτλους.

Φωτογραφία: Intime

Στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε κατάφερε να σκαρφαλώσει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης το 2017, ενώ παράλληλα κατέκτησε 4 πρωταθλήματα (2014, 2016, 2017, 2018) και 3 κύπελλα Τουρκίας (2016, 2019, 2020).

Από το 2021 έως και τα μέσα της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, βρέθηκε στο τιμόνι της αγαπημένης του Παρτίζαν, με την οποία πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα Σερβίας (2025) και δύο τίτλους στην Αδριατική Λίγκα (2023, 2025).

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