Ρέθυμνο: Μητέρα χτύπησε την 14χρονη κόρη της – Στο νοσοκομείο η ανήλικη

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

παρενόχληση, ανήλικη
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 14χρονη κοπέλα εκτυλίχθηκε στην Αγία Γαλήνη, στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/06), όταν ένας έντονος καβγάς ανάμεσα στην ανήλικη και την 36χρονη μητέρα της, αλβανικής καταγωγής, ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας creta24.gr, η 36χρονη επιτέθηκε στην κόρη της, καταφέροντάς της χτυπήματα στο πρόσωπο και προκαλώντας της τραύματα στην περιοχή των ματιών.

Η 14χρονη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου μετά τις πρώτες εξετάσεις κρίθηκε απαραίτητο να εισαχθεί για νοσηλεία στην Παιδιατρική Κλινική, προκειμένου να παρακολουθείται η κατάσταση της υγείας της.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για το συμβάν και προχώρησαν στη σύλληψη της 36χρονης μητέρας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του επεισοδίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου.

 

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ