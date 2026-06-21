Ηράκλειο: Νεκρή στο Αστυνομικό Μέγαρο η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Η 34χρονη γυναίκα, η οποία πριν από έναν χρόνο είχε εγκαταλείψει το νεογέννητό της σε κάδο απορριμμάτων, βρέθηκε νεκρή στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου το πρωί της 21ης Ιουνίου, ενόψει της επικείμενης δίκης της. Ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αιφνίδιο θάνατο, ο δικηγόρος της εξέφρασε τη θλίψη του και το σοκ του για την τροπή που πήραν τα γεγονότα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρή βρέθηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου η 34χρονη, η οποία πριν από έναν χρόνο είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια.
  • Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στην Κρήτη ενόψει της επικείμενης δίκης της, ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αιφνίδιο θάνατο. Φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
  • Ο συνήγορός της, Γιώργος Καρούτσος, εξέφρασε το σοκ και τη βαθιά του θλίψη, τονίζοντας πως η 34χρονη έπασχε από σχιζοφρένεια.

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Νεκρή στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, βρέθηκε σήμερα το πρωί (21/06) η 34χρονη, η οποία πριν από έναν χρόνο γέννησε μέσα στο σπίτι της και πέταξε το μωρό της στα σκουπίδια.

Η 34χρονη είχε μεταφερθεί στην Κρήτη το Σάββατο ενόψει της επικείμενης δίκης της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα κατά τη διάρκεια της νύχτας σηκώθηκε να πάει τουαλέτα και επέστρεψε στο κρεβάτι της, αλλά το πρωί οι αστυνομικοί την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της στο κρεβάτι της. Αν και οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αιφνίδιο θάνατο, φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Υπενθυμίζεται πως η νεαρή γυναίκα φέρεται να έφερε στον κόσμο το παιδί της χωρίς βοήθεια, μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού της. Στη συνέχεια, φέρεται να εγκατέλειψε το νεογέννητο μέσα σε κάδο απορριμμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή, σε κοντινή απόσταση από το Αστυνομικό Μέγαρο.

Σε σοκ ο δικηγόρος της

Η είδηση του θανάτου προκάλεσε τον έντονο αιφνιδιασμό του συνηγόρου της, Γιώργου Καρούτσου, ο οποίος είχε προγραμματίσει να τη συναντήσει σήμερα για την προετοιμασία της δίκης. Μιλώντας στο Cretalive, ο δικηγόρος εξέφρασε το σοκ και τη βαθιά του θλίψη για την τραγική αυτή εξέλιξη, τονίζοντας πως η 34χρονη, μεταξύ άλλων, έπασχε από σχιζοφρένεια.

Για τον λόγο αυτό, όπως επεσήμανε ο κ. Καρούτσος, είχε υποβληθεί εξαρχής αίτημα για τη νοσηλεία και κράτησή της στο Ψυχιατρείο των φυλακών Θήβας αντί για το σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού, όπου και βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα. Ο συνήγορος υποστήριξε ότι η παραμονή της στον Κορυδαλλό είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της κατάστασης της υγείας της.

 

 

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