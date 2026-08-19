Καβάλα: Μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε σε δρόμο – Γλίτωσε από τύχη οδηγός μηχανής που περνούσε από το σημείο

Στην Καβάλα, ένα μπαλκόνι από παλιό κτίριο αποκολλήθηκε και έπεσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος. Οδηγός μηχανής που περνούσε από το σημείο την ώρα της κατάρρευσης γλίτωσε από καθαρή τύχη.

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ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΒΑΛΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μπαλκόνι από παλιό κτίριο αποκολλήθηκε και έπεσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα στην Καβάλα, το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου.
  • Λόγω του όγκου των μπάζων και του κινδύνου για νέες πτώσεις υλικών, ο δρόμος έκλεισε για όλα τα οχήματα μέχρι να απομακρυνθούν τα υλικά.
  • Οδηγός μηχανής που περνούσε από το σημείο την ώρα της κατάρρευσης γλίτωσε από καθαρή τύχη, χωρίς να τραυματιστεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άγιο είχαν περαστικοί και οδηγοί στην Καβάλα, όταν το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου μπαλκόνι από παλιό κτίριο αποκολλήθηκε και έπεσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την kavalanews.gr, λόγω του όγκου των μπάζων και του κινδύνου για νέες πτώσεις υλικών, ο δρόμος έκλεισε για όλα τα οχήματα μέχρι να απομακρυνθούν τα υλικά από το οδόστρωμα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι την ώρα της κατάρρευσης περνούσε από το σημείο ένα μηχανάκι, ο οδηγός του οποίου γλίτωσε από καθαρή τύχη χωρίς να τραυματιστεί.

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ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΒΑΛΑ
Φωτό από kavalapost
ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΚΑΒΑΛΑ
Φωτό από kavalapost
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