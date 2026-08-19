Καβάλα: Μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε σε δρόμο – Γλίτωσε από τύχη οδηγός μηχανής που περνούσε από το σημείο

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Άγιο είχαν περαστικοί και οδηγοί στην Καβάλα, όταν το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου μπαλκόνι από παλιό κτίριο αποκολλήθηκε και έπεσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την kavalanews.gr, λόγω του όγκου των μπάζων και του κινδύνου για νέες πτώσεις υλικών, ο δρόμος έκλεισε για όλα τα οχήματα μέχρι να απομακρυνθούν τα υλικά από το οδόστρωμα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι την ώρα της κατάρρευσης περνούσε από το σημείο ένα μηχανάκι, ο οδηγός του οποίου γλίτωσε από καθαρή τύχη χωρίς να τραυματιστεί.

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