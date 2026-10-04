Μενίδι: Πώς έγινε το περιστατικό με τους 4 πυροβολισμούς – Στο ΚΑΤ ένας 26χρονος

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Ήταν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον ΙΧ στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδι. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές προς την πλευρά του οχήματος. Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις κάλυκες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να ταυτοποιηθούν τα άτομα που άνοιξαν πυρ.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο συμπλοκής

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρομά. Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία για να αποσαφηνίσουν τι προηγήθηκε και ποιος ήταν ο ρόλος των εμπλεκομένων.