LIVE UPDATE
Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Μενίδι: Πώς έγινε το περιστατικό με τους 4 πυροβολισμούς – Στο ΚΑΤ ένας 26χρονος

Ένας 26χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε περιστατικό που έλαβε χώρα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδι, μεταφερόμενος στο νοσοκομείο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρομά

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον ΙΧ στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρομά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ήταν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον ΙΧ στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδι. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές προς την πλευρά του οχήματος. Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις κάλυκες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να ταυτοποιηθούν τα άτομα που άνοιξαν πυρ.

 

Εξετάζεται το ενδεχόμενο συμπλοκής

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρομά. Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία για να αποσαφηνίσουν τι προηγήθηκε και ποιος ήταν ο ρόλος των εμπλεκομένων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ