Καιρός: Συνεχίζεται η κακοκαιρία σε Κρήτη αλλά και Δωδεκάνησα – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

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Συνεχίζονται και σήμερα Κυριακή οι βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη αλλά και στα Δωδεκάνησα, όπως και οι ισχυροί και πρόσκαιρα σχεδόν θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Τα φαινόμενα, μάλιστα, το πρωί στα βόρεια, ανατολικά, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα (κυρίως στη Ρόδο), θα είναι έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι ως ισχυροί 5-6 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 70-80 km/h), με βαθμιαία εξασθένηση.

Κατά τα άλλα, ο καιρός θα είναι καλός στην υπόλοιπη χώρα, με ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, και τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Αττική

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά τμήματα, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ (με ριπές στα 70 km/h), με βαθμιαία εξασθένηση.

Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.

Υπόλοιπη χώρα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 ως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 3 ως 21 βαθμούς), 13 ως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 ως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 ως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 15 ως 23 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 17 ως 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.