Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 66χρονος οδηγός μηχανής, σε τροχαίο που συνέβη την Τετάρτη (18/11) στην οδό Ορέστη Μακρή, στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 66χρονος, και κινείτο με κατεύθυνση προς τη Λιανή Άμμο, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που εξήλθε από παρακείμενο δρόμο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και αποδείχτηκε μοιραία για τον μοτοσικλετιστή, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, φορούσε κράνος.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, ο 66χρονος είχε διατελέσει προϊστάμενος στα ΚΕΠ Χαλκίδας και ήταν ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την πολυετή παρουσία του στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ήταν επίσης αδελφός γνωστού χρυσοχόου, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται από τις αρχές.