Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της σημερινής του ομιλίας στη Βουλή στη συζήτηση για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση εξεταστικής για «κόκκινα» δάνεια και funds επισήμανε ότι «είναι πολύ επικίνδυνος ο εφησυχασμός που εξακολουθεί να καλλιεργεί η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και κυρίως σε σχέση με το απαράδεκτο παζάρι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων που έχει στηθεί και με δική της ευθύνη, με μεσάζοντες “ισχυρούς συμμάχους” της, τους Γάλλους».

«Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα το κλίμα που εκπέμπετε ότι “όλα προχωράνε ήρεμα”, τη στιγμή που μπλέκετε τον λαό σε νέες περιπέτειες για να προχωρά η μετατροπή της χώρας σε “ενεργειακό κόμβο”, από την οποία φυσικά δεν πρόκειται να κερδίσει απολύτως τίποτα, πέρα από ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, ο ελληνικός λαός» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Και αφήστε την υποκρισία ότι “στηρίζετε όσο και όσους μπορείτε” ενόψει του χειμώνα. Οι λαϊκές οικογένειες κάνουν προσευχές να συνεχιστεί η καλοκαιρία, γιατί δεν έχουν να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Κι εσείς τους μόνους που στηρίζετε είναι οι ενεργειακοί όμιλοι, των οποίων τα σχέδια υπηρετείτε, ενώ δεν αγγίζετε τα κέρδη τους και στους εφοπλιστές τους δίνετε και νέα δωράκια».

Ο Δ. Κουτσούμπας στη συνέχεια μιλώντας για το θέμα της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, είπε ότι το ΚΚΕ θέτει το πλαίσιο της συζήτησης «πάντα από την κοινωνική και ταξική σκοπιά αυτών που εκπροσωπούμε: της εργατικής τάξης, των βιοπαλαιστών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων της πόλης, της φτωχής αγροτιάς στην ύπαιθρο, της λαϊκής οικογένειας συνολικότερα».

Επισημαίνοντας πως «τα χρέη των εργατικών-λαϊκών οικογενειών προς τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έπεσαν από τον ουρανό» τόνισε πως είναι «αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής που εφάρμοσαν συνειδητά όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με μειώσεις μισθών και συντάξεων, απογείωση της φοροεπιδρομής, εμπορευματοποίηση κάθε πτυχής της ζωής της λαϊκής οικογένειας, προκειμένου να υπηρετήσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και στη φάση της καπιταλιστικής κρίσης και στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως και σήμερα για τις ανάγκες χρηματοδότησης της πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής».

«Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο», τόνισε, «στόχος των μέτρων όλων των κυβερνήσεων δεν είναι πώς θα βγει η θηλιά των χρεών από τον λαιμό των λαϊκών νοικοκυριών, αλλά η εξασφάλιση της όσο γίνεται ομαλής αποπληρωμής των δυσβάστακτων χρεών προς όφελος των τραπεζών, των servicers, του ίδιου του αστικού κράτους».

«Αυτό επεδίωκαν ο νόμος Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, η ποινικοποίηση της παρεμπόδισής τους, η άρση της προστασίας της κύριας κατοικίας, ο πτωχευτικός κώδικας που επέκτεινε την πτωχευτική διαδικασία και στα φυσικά πρόσωπα. Εκεί αποσκοπούν και μέτρα όπως οι 120 δόσεις, που ήταν πρόταση και της βολικής αντιπολίτευσης και την υιοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί «μέτρο το οποίο διαιωνίζει το βραχνά της υπερχρέωσης».

«Αντίστοιχα, στόχος των μέτρων όλων των κυβερνήσεων», επισήμανε, «είναι η απαλλαγή των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ όλα τα κόμματα του κεφαλαίου συμφωνούν στις ντιρεκτίβες της ΕΕ, στη νομιμοποίηση της αγοραπωλησίας “κόκκινων δανείων”, στον στόχο της εξασφάλισης της προστασίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, φορτώνοντας τα βάρη στους λαούς».

«Το ΚΚΕ», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας, «συμφωνεί να διερευνηθεί όσο γίνεται περισσότερο όλο το αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, η λειτουργία και η δράση των servicers κ.ο.κ., αλλά δεν καλλιεργεί καμία αυταπάτη ούτε για τις εξεταστικές επιτροπές, στις οποίες η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να λύνει και να δένει, ούτε ότι οποιαδήποτε διερεύνηση ή οποιαδήποτε εποπτεία και διαφάνεια μπορεί να αλλάξει τελικά τον αντιλαϊκό τους χαρακτήρα».

Υπογράμμισε επίσης ότι «δεν ξεπλένονται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο τότε επικεφαλής του Αλ. Τσίπρας που έκανε ως κυβέρνηση όλη τη βρώμικη δουλειά του συστήματος για τα παραπάνω».

«Το βασικό ερώτημα που μπαίνει για άλλη μια φορά στο επίκεντρο», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας, «είναι ποιος θα πληρώσει τελικά, ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει».

«Η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα του συστήματος λένε ότι με τον ένα ή άλλο τρόπο πρέπει να πληρώσει ο λαός για να σωθούν οι τράπεζες, τα funds, συνολικά η καπιταλιστική οικονομία», σημείωσε.

«Εμείς λέμε φτάνει πια. Αρκετά τους πλήρωσε όλους αυτούς ο λαός. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν οι τράπεζες, το κράτος», υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας, υπενθυμίζοντας την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ και θα καταθέσει ξανά, «για γενναίο κούρεμα χρεών με διαγραφή των τόκων και των προσαυξήσεων, καθολική προστασία της κύριας κατοικίας και των όποιων περιουσιακών στοιχείων με κατάργηση όλης της αντιλαϊκής νομοθεσίας».

«Δεν καθόμαστε βέβαια να περιμένουμε πότε θα έρθει σε εσάς όλους η επιφοίτηση να ψηφίσετε αυτές τις προτάσεις του ΚΚΕ, που θίγουν έτσι κι αλλιώς συμφέροντα εκείνων που υπηρετείτε. Το σύνθημα να μην πληρώσει ο λαός το κάνουμε πράξη κάθε μέρα, όπου βρισκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις και με τους βουλευτές μας στο πλάι των οικογενειών που δίνουν μάχη να σώσουν τα σπίτια τους απ’ τα κοράκια» τόνισε και κατέληξε στην ομιλία του:

«Αυτόν τον αγώνα θα τον συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά, φωτίζοντας την οριστική διέξοδο, την ανατροπή της βαρβαρότητας του καπιταλισμού στον οποίο η στέγη είναι εμπόρευμα και μάλιστα πανάκριβο», ενώ υπογράμμισε ότι «οι μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις στη χώρας μας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως και η μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 25 Νοέμβρη, σηματοδοτούν την ελπίδα ώστε από τους δρόμους του αγώνα να συναντηθούμε στο δρόμο μιας συνολικής πραγματικά ελπιδοφόρας ανατροπής».