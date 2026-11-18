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Ένας έφηβος 17 ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο “Παπανικολάου” με πολλαπλά τραύματα, απόρροια της πτώσης του από όροφο πολυκατοικίας, το μεσημέρι της Τετάρτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 12:30 στο κέντρο της πόλης. Ο 17χρονος έπεσε κάτω από άγνωστες συνθήκες στο κενό από παράθυρο πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Εγνατία, πλησίον της στάσης αστικών λεωφορείων “Κολόμβου”.

Περίοικοι υποστήριξαν πως ο 17χρονος πιθανότατα εκτελούσε εργασίες, σύμφωνα με το thestival.

Κατέληξε σε γυάλινο στέγαστρο πριν πέσει στο έδαφος. Από την πτώση ο ανήλικος υπέστη πολλαπλά τραύματα. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”.