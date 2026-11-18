Την εισαγγελική διερεύνηση περιστατικού που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της Μαγνησίας, στο πλαίσιο ενός «challenge» μεταξύ μαθητών, επιβεβαίωσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτης Σαβελίδης. Το περιστατικό περιλάμβανε το κατέβασμα του παντελονιού ενός μαθητή και ένα χαστούκι σε συμμαθητή, ενώ η σχολική μονάδα προχώρησε στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων και στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Μιλώντας την Τετάρτη (18/11) στην ΕΡΤ Βόλου, ο κ. Σαβελίδης ανέφερε ότι, παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν στο σχολείο, οι εισαγγελικές Αρχές προχωρούν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Είχαμε δύο υποθέσεις. Μία υπόθεση με ένα challenge μαθητών σε κάποιο Γυμνάσιο της περιοχής. Κατέβασαν το παντελόνι από έναν μαθητή. Υπήρξε και χειροδικία, κατά κάποια έννοια, μια ελαφριά σφαλιάρα, όπως τη λένε οι πιτσιρικάδες, σε έναν συμμαθητή του. Έγραψε ένα σημείωμα, πάνω στην ταραχή του, ο μαθητής που έκανε το challenge», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιέγραψε τις ενέργειες που έγιναν από τη σχολική μονάδα και τις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

«Το σχολείο το χειρίστηκε άριστα. Έλαβε όλα τα παιδαγωγικά μέτρα που έπρεπε, κάλεσε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους εκπαίδευσης. Όλη η εκπαίδευση, δηλαδή όλες οι δυνάμεις της εκπαίδευσης, παρενέβησαν. Εξομαλύνθηκε το γεγονός και πληροφορηθήκαμε, όμως, ότι οι εισαγγελικές αρχές προχωρούν στη διερεύνησή του, κάτι που είναι ακριβώς το λειτούργημά τους και ο στόχος του λειτουργήματός τους», σημείωσε.