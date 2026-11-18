Σε αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους προχωρά η Ιταλία, ετοιμάζοντας νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει πλήρως τους λογαριασμούς σε παιδιά κάτω των 13 ετών και θα απαιτεί γονική σύνδεση για τους εφήβους 13 έως 15 ετών.

Αυστηρό «μπλόκο»

Η Ιταλία αναμένεται να γίνει η επόμενη χώρα που περιορίζει την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Αυστραλία, η Βραζιλία και η Ελλάδα, με το κοινοβούλιο να αναμένεται να εγκρίνει σχετικό κυβερνητικό διάταγμα έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου:

Παιδιά κάτω των 13 ετών , θα αποκλείονται πλήρως από τη δυνατότητα διατήρησης λογαριασμών στα social media.

, θα αποκλείονται πλήρως από τη δυνατότητα διατήρησης λογαριασμών στα social media. Ανήλικοι ηλικίας 13 έως 15 ετών , θα επιτρέπεται να διαθέτουν λογαριασμούς μόνο εφόσον αυτοί είναι συνδεδεμένοι με τους λογαριασμούς ενός εκ των γονέων τους.

, θα επιτρέπεται να διαθέτουν λογαριασμούς μόνο εφόσον αυτοί είναι συνδεδεμένοι με τους λογαριασμούς ενός εκ των γονέων τους. Ανεξάρτητοι λογαριασμοί θα επιτρέπονται από την ηλικία των 16 ετών και άνω.

Πολιτικές αντιδράσεις

Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα περιλαμβάνονται σε τροπολογία ενός διατάγματος για την ασφάλεια, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση στο κοινοβούλιο και αναμένεται να υπερψηφιστεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

Η τροπολογία, την οποία είδε το πρακτορείο, δεν έχει ακόμη κατατεθεί επισήμως, ωστόσο έχει τη στήριξη του δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με κοινοβουλευτικές πηγές να αναφέρουν ότι η έγκρισή της θεωρείται σχεδόν βέβαιη.

«Αυτή η τροπολογία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καθοριστικό σημείο καμπής για τους γονείς που παλεύουν με τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών τους, καθώς και για τους ίδιους τους ανηλίκους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φάμπιο Ραμπέλι, υψηλόβαθμος βουλευτής του κόμματος της Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας».

Εξαιρέσεις, έλεγχος ηλικίας και πιέσεις στις πλατφόρμες

Στην τρέχουσα μορφή του, η οποία ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών συζητήσεων, το προτεινόμενο νομοσχέδιο εξαιρεί τις εκπαιδευτικές εφαρμογές από την απαγόρευση.

Παράλληλα, προβλέπει ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών τους, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές που θα συντάξει η ιταλική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών (AGCOM) εντός εννέα μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος.

Οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δέχονται έντονες πιέσεις να τροποποιήσουν τους αλγορίθμους τους, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών παγκοσμίως ότι οι πλατφόρμες τους συμβάλλουν σε μια κρίση ψυχικής υγείας μεταξύ των παιδιών.