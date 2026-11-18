Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στο Κυπριακό.

Ενώ αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Άγκυρας για «διάλογο» και για μετατροπή του Αιγαίου σε «περιοχή ειρήνης και συνεργασίας», ο Τούρκος υπουργός έσπευσε να εξαπολύσει απειλές, τονίζοντας ότι η χώρα του λαμβάνει ενεργά διπλωματικά και στρατιωτικά μέτρα και ότι «δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα» σε βάρος των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

«Θέλουμε διάλογο στο Αιγαίο, αλλά λαμβάνουμε στρατιωτικά μέτρα»

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Ελλάδα και το πλαίσιο των διμερών επαφών, ο Γιασάρ Γκιουλέρ υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιδιώκει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, συνδυάζοντάς το ωστόσο με την προειδοποίηση ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε ενέργεια που θεωρεί «μονομερή».

«Επιθυμούμε τα υφιστάμενα προβλήματα στις σχέσεις μας με τη γειτονική Ελλάδα να αντιμετωπιστούν μέσω διαλόγου, να αναπτυχθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και το Αιγαίο Πέλαγος να γίνει περιοχή ειρήνης και συνεργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ωστόσο, λαμβάνουμε επίσης τα απαραίτητα διπλωματικά και στρατιωτικά μέτρα ενάντια στις μονομερείς πρωτοβουλίες της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και στις προσπάθειες να αγνοηθούν τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας μας», προειδοποίησε.

Επιχειρήσεις 45 κρατών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Στο πλαίσιο της επίδειξης ισχύος της Άγκυρας, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αποκάλυψε στοιχεία για τις επιχειρησιακές δράσεις εντός των τουρκικών ζωνών δικαιοδοσίας κατά το προηγούμενο έτος, υπογραμμίζοντας την ενεργό παρουσία της Άγκυρας.

«Πράγματι, κατά το παρελθόν έτος, 20 κράτη στην Ανατολική Μεσόγειο και 25 κράτη στο Αιγαίο Πέλαγος πραγματοποίησαν επιχειρήσεις που περιελάμβαναν αποκλεισμό, ανάκριση και προειδοποίηση πλοίων που λειτουργούσαν χωρίς άδεια στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας», δήλωσε ο Γκιουλέρ.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά παρέχοντας συνοδεία και υποστήριξη προστασίας σε επιστημονικές έρευνες και γεωτρήσεις.

Απόρριψη τετελεσμένων

Κλείνοντας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ επανέλαβε την αδιάλλακτη τουρκική γραμμή στο Κυπριακό, αξιώνοντας την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια της Λευκωσίας να ενισχύσει τη διεθνή της θέση.

«Σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα, θεμελιώδης προτεραιότητά μας είναι η κυριαρχική ισότητα, το ίσο διεθνές καθεστώς και η προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.

«Σε αυτό το πλαίσιο, υπερασπιζόμαστε αποφασιστικά τα δικαιώματα της χώρας μας και των συμπατριωτών μας ενάντια στις προσπάθειες της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Nότιας Κύπρου να αυξήσει την επιρροή της με εξωτερική υποστήριξη και στις δραστηριότητές της που αγνοούν τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, και δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα», σημείωσε με έμφαση.

Κατέληξε δε επαναλαμβάνοντας το δόγμα των εγγυήσεων: «Ως Τουρκία, σύμφωνα με τα εγγυητικά μας δικαιώματα και τις ιστορικές μας ευθύνες που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο».