«Το 16-17% που καταγράφει η ΕΛΑΣ σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ο βατήρας προκειμένου να αυξήσουμε την εκλογική μας επιρροή και όχι το ταβάνι» τόνισε ο Τομεάρχης Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Διονύσης Τεμπονέρας, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Ο κ. Τεμπονέρας ρωτήθηκε αρχικά για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, και επεσήμανε: «Είναι θετικές οι διατυπώσεις οι οποίες γίνονται είτε από σύμμαχες χώρες είτε από τους Ευρωπαίους εταίρους, στον βαθμό που πράγματι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, παράνομο και ανυπόστατο. Όμως δεν μπορούμε να μένουμε σε επίπεδο μόνο ρηματικό. Εμείς από το 2023, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αλλά και αρκετά παλαιότερα, είχαμε μιλήσει για την ανάγκη να ζητηθούν κυρώσεις και από τους εταίρους, αλλά βεβαίως και από τις σύμμαχες χώρες. Και αναφέρομαι, για παράδειγμα, στο ζήτημα της χρηματοδότησης της Λιβύης, αλλά και, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πώς πράγματι θα μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Γιατί δεν είναι μονάχα, ξέρετε, το τουρκολιβυκό. Είναι το νομοσχέδιο για τη “Γαλάζια Πατρίδα”, είναι η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο πεδίο —αναφέρομαι στο περιστατικό του 2024 στην Κάσο— αλλά και οι συνεχόμενες παραβιάσεις και στον εναέριο χώρο και στα χωρικά ύδατα.

Συνεπώς, αναρωτιόμαστε τι άλλο θα πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση προκειμένου να κάνει πράξη αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2018, όταν αμφισβητήθηκαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Τότε επετεύχθη από πλευράς Ευρώπης να επιβληθούν κυρώσεις προς την Τουρκία, οι οποίες είχαν πολύ σοβαρά και οδυνηρά αποτελέσματα για τη γείτονα χώρα. Ναι, οι ανακοινώσεις της Αιγύπτου είναι θετικές. Βεβαίως, χαιρετίζουμε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων συμμάχων και εταίρων. Βεβαίως, είναι θετική και η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά την αναδίπλωση που είχε μιλήσει περίπου για μια λογική “βρείτε τα”. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν αρκούν αυτά. Και επειδή αντίστοιχες καταδίκες έχουν υπάρξει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το 2019, δεν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτές».

Για το τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα, ο Τομεάρχης Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είπε: «Νομίζω, σε πρώτη φάση, να στραφούμε προς τους εταίρους και στις διπλωματικές συμμαχίες τις οποίες έχουμε χτίσει. Αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να έχουμε συνάψει συμφωνίες 8 δισεκατομμυρίων με τη Γαλλία και αυτή τη στιγμή η στάση της Γαλλίας να είναι μια θολή στάση, επιτρέψτε μου την έκφραση, με μια αμφισβητούμενη ρηματική διακοίνωση. Το βασικό όμως είναι όταν δοκιμάζονται οι σχέσεις, αυτή η σχέση και η συμμαχία να αποδεικνύεται στο πεδίο. Ούτε είδαμε, λοιπόν, τους Ευρωπαίους συμμάχους και εταίρους να επεμβαίνουν όταν έγιναν οι σχετικές παραβιάσεις στην Κάσο, ούτε βεβαίως, με τις συνεχόμενες παρεμβολές της Τουρκίας σε σοβαρά διπλωματικά ζητήματα, έχουμε δει να κρατάνε μια στάση η οποία, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον πιο τολμηρή και αντίστοιχη των διμερών σχέσεων που έχουμε συνάψει. Επαναλαμβάνω, έχουμε μια στρατηγική αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία ύψους 8 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Ρούμπιο ήρθε εδώ και έβγαλε τον λόγο τον περίφημο στην Πνύκα και μας άφησε επίσης μια «συμμαχία» που αντιστοιχεί σε εξοπλισμούς τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μια μόλις βδομάδα μετά, όταν κυρώθηκε το τουρκολιβυκό σύμφωνο, είδαμε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να κάνει μια αμφισβητούμενη δήλωση».

Και πρόσθεσε: «Άρα, λοιπόν, εδώ πρέπει να περάσουμε στις πράξεις και όχι στα λόγια. Βεβαίως, εμείς χαιρετίζουμε και τη δήλωση της Αιγύπτου και τις δηλώσεις που έγιναν από τους Ευρωπαίους εταίρους. Λέμε όμως ότι δεν αρκούν και ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Γι’ αυτό η επαναφορά μας σε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και όχι σε μια λογική πιστού και δεδομένου συμμάχου που δίνει λευκή επιταγή στους εταίρους άνευ “ανταλλάγματος” καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και χρειάζεται να παράγει αποτέλεσμα».

Σχετικά με το γεγονός ότι σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι πολίτες εγκρίνουν τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Τεμπονέρας είπε: «Εδώ έχουμε μια συστηματική και διαχρονική προσπάθεια της Τουρκίας να γκριζάρει περιοχές και επειδή πλέον αυτές οι παραβιάσεις παίρνουν σάρκα και οστά, αποκτούν διεθνές περίβλημα και μάλιστα συμπεριλαμβάνουν και έτερες χώρες με τις οποίες, τέλος πάντων, δεν είχαμε πολλά προβλήματα στο παρελθόν, βλέπουμε μια κλιμάκωση τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς αυτό, λοιπόν, άσχετα με το τι φαίνεται με βάση τις μετρήσεις, χρειάζεται έναν μακρόπνοο σχεδιασμό. Και ο σχεδιασμός πρέπει να εστιάζεται σε μια σχέση αμοιβαίου οφέλους με τις σύμμαχες χώρες και τους υπόλοιπους εταίρους, προκειμένου να μην έχουμε αυτό το οποίο στο παρελθόν έχει πληγώσει τη χώρα. Μην ξεχνάμε παλαιότερες περιπτώσεις όπου, δυστυχώς, αυτό το γκριζάρισμα αξιοποιείται από την Τουρκία προκειμένου να εγείρει άλλες διεκδικήσεις ή άλλα ανταλλάγματα, είτε σε σχέση με την Ελλάδα είτε στις σχέσεις που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεκδικώντας συνήθως οικονομικά οφέλη».

Για την κριτική που άσκησε η αντιπολίτευση για τη διπλωματική παρουσία της Γαλλίας για το καλώδιο, είπε: «Τα πράγματα είναι απλά. Αναρωτιόμαστε τι μεσολάβησε τα τελευταία δύο χρόνια και το γαλλικό πλοίο έπρεπε να παραμένει αγκυροβολημένο στο Ηράκλειο. Και αν δεν είχε προηγηθεί αυτή η “αδειοδότηση”, ρηματική διακοίνωση, ενημέρωση —όπως θέλει μπορεί να την πει ο καθένας, ανάλογα με την οπτική από την οποία βλέπει τα πράγματα— το πλοίο δεν θα ξεκινούσε. Άρα, λοιπόν, εδώ δεν μας έκανε κάποια χάρη η γαλλική εταιρεία ή η γαλλική κυβέρνηση. Δεν χρειαζόταν καμία απολύτως ενημέρωση και καμία απολύτως άδεια. Αρκούσε αποκλειστικά και μόνο η NAVTEX προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες και οι εργασίες στην περιοχή. Άρα, εδώ μου φαίνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, η αντίφαση υπάρχει στην κριτική από την άλλη πλευρά. Εδώ, δηλαδή, έπρεπε τα πράγματα να έχουν ξεκινήσει και να έχουν καταλήξει ομαλά ήδη από το 2024 και όχι να περιμένουμε δύο χρόνια μετά, χωρίς να έχει αλλάξει… η απειλή των όπλων. Γιατί αυτό ήταν το οποίο μεσολάβησε τα τελευταία δύο χρόνια και δεν μπορούσε να ξεκινήσει το πλοίο για να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Άρα, να δοθεί, παρακαλώ πολύ, η ρηματική διακοίνωση και στους πολιτικούς αρχηγούς και στη δημοσιότητα, κατά την άποψή μου, για να ξέρουμε ακριβώς με τι έχουμε να κάνουμε, σε τι έχει δεσμευτεί η χώρα. Και ας μη μυρίζουμε τα νύχια μας για το αν έχουμε ή δεν έχουμε το σχετικό κείμενο, όπως δηλώθηκε από τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον υπουργό Εξωτερικών, το κείμενο της ενημέρωσης αυτής, που αφορά όχι μόνο στο τι συμβαίνει σήμερα, αλλά ενδεχομένως να αφορά και να αποτελέσει και πεδίο διεκδίκησης της Τουρκίας και για τα επόμενα χρόνια. Άρα, είναι πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία, συμφωνώ μαζί σας, δεν πρέπει να παίρνουν ή να κατεβαίνουν σε επίπεδο μικροκομματικής αντιπαράθεσης».

Για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» που έχει προαναγγείλει ο Ερντογάν και αν θα πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει επεκτείνοντας στα 12 μίλια τα ελληνικά χωρικά ύδατα νότια της Κρήτης, ο κ. Τεμπονέρας επεσήμανε: «Είναι ένα χαρτί στο οποίο θα πρέπει να επιλέξουμε τον χρόνο στον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα αυτά. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει βάλει ως πρόθεση αυτό ήδη από το 2018. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν μπορούμε να απομονώσουμε μία μονάχα μεθόδευση της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα γαϊτανάκι παραβιάσεων το οποίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται συστηματικά, απ’ ό,τι βλέπουμε. Άρα, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι η διπλωματία πρέπει να αλλάξει γραμμή, να κινηθεί σε μια λογική δεσμεύσεων απτών πλέον από πλευράς των συμμάχων. Βεβαίως, χρησιμοποιώντας και το ζήτημα της χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις τις οποίες έχει η Τουρκία έναντι του προγράμματος SAFE, τα ζητήματα διμερών σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, αλλά και τις σχέσεις τις οποίες έχει η Ελλάδα με μεγάλες χώρες, κυρίως της Δύσης, προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει την κατάλληλη πίεση για να μην προχωρήσουν αυτές οι διεκδικήσεις. Διαφορετικά, μπαίνουμε σε ένα σπιράλ το οποίο είναι εξαιρετικά αβέβαιο και πραγματικά δεν ξέρει κανείς πού θα καταλήξει».

«Το 16-17% της ΕΛΑΣ σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ο βατήρας και όχι το ταβάνι»

Ερωτώμενος για την πορεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και το λεγόμενο «rebranding» του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τεμπονέρας είπε: «Ένα κόμμα χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από επιλογή, με νέα στελέχη, με ένα πρόγραμμα το οποίο εκφωνήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στη ΔΕΘ, αλλά και με μια

οργανωτική διάταξη δυνάμεων που δεν έχει κλείσει καλά καλά 15 ημέρες ζωής, σε όλες ανεξαιρέτως τις δημοσκοπήσεις έχει εμπεδωθεί στη 2η θέση. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να το πει, ότι κάτι δεν πήγε καλά.

Στις 26 Μαΐου, όταν δημιουργήθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η εκτίμηση και η δική μας ήταν ότι ο κ. Μητσοτάκης τον Σεπτέμβρη θα προχωρήσει σε εκλογές. Άρα, λοιπόν, δεν υπήρχε ο χρόνος προκειμένου να αναπτυχθεί όλη η οργανωτική διάταξη του κόμματος, να γίνουν όλες οι απαραίτητες προγραμματικές επεξεργασίες σε βάθος, αλλά και βεβαίως να συγκροτηθεί η ΕΛ.Α.Σ σε κόμμα. Ο πρώτος κύκλος, λοιπόν, της δημιουργίας ολοκληρώθηκε. Η μετατόπιση των εκλογών, απ’ ό,τι φαίνεται, για την άνοιξη ή τις αρχές του καλοκαιριού του 2027 δίνει το περιθώριο του χρόνου προκειμένου να μετατραπεί πλέον η ΕΛ.Α.Σ όχι σε ένα υβριδικό, αλλά σε ένα οργανωμένο, συγκροτημένο κόμμα, το οποίο θα έχει οργανωτική ραχοκοκαλιά, δομή, τοπικές οργανώσεις, ακριβώς για να μπορεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση.

Άρα, αυτή είναι μια ανάγκη η οποία προέρχεται ακριβώς λόγω της αποδοχής που είχε το εγχείρημα και όχι της αποτυχίας. Διότι εμείς εκτιμούμε ότι αυτό το 16%-17% που καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ο βατήρας προκειμένου να αυξήσουμε την εκλογική επιρροή και όχι το ταβάνι. Άλλωστε, πώς θα μπορούσε να έχει ταβάνι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κλείσει καλά καλά έξι μήνες ζωής; Από εκεί και πέρα, υπάρχουν όλες οι απαραίτητες διεργασίες σε εξέλιξη. Είμαστε καθημερινά σε συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Δεν είμαστε ένα προσωποπαγές κόμμα. Ήδη, πρέπει να σας πω, έχουμε 50 τομεάρχες, έχουμε 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, έχουμε ανακοινώσει ονομαστικά 600 ανθρώπους που συγκροτούν τις περιφερειακές οργανώσεις του κόμματος, τα συντονιστικά μας.

Από εκεί και πέρα, όμως, θα πρέπει βεβαίως να υπάρχει η απαραίτητη νομιμοποίηση, να εκλεγούν τα όργανα, να εμπλουτιστεί, αν θέλετε, και το πρόγραμμά μας, να μπορέσουμε να διορθώσουμε αστοχίες ή παραλείψεις που έχουμε διαπιστώσει στην πορεία του πράγματος. Κανένα κόμμα και κανένας πολιτικός φορέας δεν μένει αμετακίνητος στον χρόνο. Για να δώσουμε στην τρίτη φάση τη μάχη των εκλογών και τη μεγάλη πολιτική ανατροπή, την αλλαγή πολιτικής, όπως λέμε, που είναι στρατηγικός μας στόχος.

Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι τα πράγματα πάνε εξαιρετικά. Καλύτερα, θα σας πω, απ’ ό,τι περιμέναμε. Λέω ότι τα πράγματα για κόμμα 6 μηνών είναι αρκετά καλά. Είναι καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε. Αυτό, οφείλω να είμαι ειλικρινής, πρέπει να σας το πω. Από εκεί και πέρα, όμως, η εικόνα που έχουμε και ο κόσμος στρίβει προς τα Αριστερά, αν δούμε τις εξελίξεις στις εκλογές στη Βραζιλία και

τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρχε, κατά την άποψή μου, ποτέ θέμα rebranding. Υπήρξε μια πολιτική παρουσία και ένα πολιτικό σκεπτικό συγκεκριμένο, το οποίο πρέπει να απαντά στα σύγχρονα προβλήματα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δείχνει ότι ακριβώς οι ιδέες του ευρύτερου δημοκρατικού και αριστερού χώρου παραμένουν πάντα επίκαιρες και αναγκαίες. Αυτό αναγνωρίζεται πλέον σε εκλογικά ποσοστά σε μια σειρά από χώρες του πλανήτη. Αυτές είναι οι ρίζες μας. Αυτή είναι η αφετηρία μας. Δεν απαρνηθήκαμε ποτέ τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας, της ελευθερίας. Άρα δεν υπάρχει κάποια επιστροφή στις ρίζες. Αυτές είναι που μας οδηγούν και μας καθοδηγούν και πάνω σε αυτές θα αναπτύξουμε το πολιτικό μας σχέδιο».

Ακούστε το ηχητικό: