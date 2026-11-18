Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, από την οποία απέσπασαν 170 ευρώ, κοσμήματα, ρολόγια και μία χρυσή λίρα, εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026, στα Γιαννιτσά, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Η απάτη ξεκίνησε όταν συνεργός του άνδρα τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ. Ισχυρίστηκε ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή και ότι, για λόγους ασφαλείας, ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις ηλεκτρικές συσκευές της κατοικίας της.

Στη συνέχεια, ζήτησε από τη γυναίκα να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που διατηρούσε στο σπίτι της και να ανοίξει την πόρτα, με το πρόσχημα ότι η ενέργεια αυτή ήταν απαραίτητη για την ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Με αυτή τη μέθοδο, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν την ηλικιωμένη και να της αποσπάσουν 170 ευρώ, καθώς και κοσμήματα, ρολόγια και μία χρυσή λίρα, συνολικής αξίας 8.000 ευρώ. Τα αντικείμενα και τα χρήματα αφαίρεσε ο άνδρας που ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση του συνεργού του, καθώς και για να διαπιστώσουν εάν οι δύο άνδρες έχουν εμπλακεί σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ταυτοποιημένου άνδρα θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.