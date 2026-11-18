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Στη σύλληψη ενός 27χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Τρίτης (17/11/2026), στην ευρύτερη περιοχή της οδού Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη, για υπόθεση ληστείας σε βάρος 42χρονου αλλοδαπού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 27χρονος, μαζί με δύο ακόμη άτομα, αφαίρεσε το σακίδιο πλάτης του 42χρονου, χρησιμοποιώντας σωματική βία και απειλώντας τον με αιχμηρά αντικείμενα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δύο συνεργών του.