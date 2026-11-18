Αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου η δίκη για την εν ψυχρώ εκτέλεση του ιδιοκτήτη και του επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Στο εδώλιο όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Στις 5 Οκτωβρίου 2025 στις 20:15 ήμουν μέσα στη ρεσεψιόν. Στο γραφείο με το πλεξιγκλάς καθόταν ο θείος μου, ενώ ο συνέταιρός του, Βασίλης, μπαινόβγαινε. Ήρθε κάποιος με ξανθά μαλλιά και αμέσως άκουσα ένα μπαμ και μετά ένα δεύτερο, το βάζω στα πόδια και φωνάζω στον Βασίλη, ‘‘τρέχα ρε…’’ και τον βλέπω να πέφτει κάτω νεκρός…».

Είναι τα 11 δευτερόλεπτα της άγριας διπλής δολοφονίας, στο κάμπινγκ «Άμμος» της Φοινικούντας, του ιδιοκτήτη Κώστα Τομαρά και του επιστάτη του, Βασίλη Γιαννόπουλου, όπως την είχε περιγράψει λίγα 24ωρα μετά ο ανιψιός του, Δ. Τ.

Οι εικόνες αυτές θα αναβιώσουν στη δίκη που τελικά προσδιορίστηκε στις 11 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα, μόνο που στο εδώλιο -δίπλα στους άλλους έξι κατηγορουμένους- θα καθίσει και ο ανιψιός, κατηγορούμενος πλέον ως ένας από τους ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας.

Ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, σε μία από τις πλέον σοβαρές και πολυσύνθετες υποθέσεις ανθρωποκτονίας των τελευταίων ετών στη Μεσσηνία, οι πέντε κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και παραμένουν προφυλακισμένοι, ενώ δύο ακόμη πρόσωπα, η 23χρονη μνηστή του ανιψιού, Ε. Κ., και ο 31χρονος φίλος του, Κ. Τ., παραπέμπονται για υπόθαλψη εγκληματία σε βαθμό πλημμελήματος.

Το διπλό, ανεξήγητο αρχικά, φονικό που συγκλόνισε την κοινή γνώμη σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ «Αμμος» στη Φοινικούντα όπου δολοφονήθηκαν με περίστροφο, που δεν έχει ακόμη βρεθεί, ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης Κώστας Τομαράς και ο 61χρονος επιστάτης του, Βασίλης Γιαννόπουλος.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο βούλευμα των περίπου 140 σελίδων που παρουσίασε πρόσφατα η Realnews, το κίνητρο των δολοφονιών συνδέεται με τη μεγάλη περιουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του είχε αλλάξει τη διαθήκη του σε συμβολαιογράφο στην Πύλο, αφήνοντας σχεδόν το 95% της περιουσίας του στον ανιψιό του, ο οποίος στη συνέχεια κατηγορήθηκε ως ένας από τους ηθικούς αυτουργούς.

«Τι είναι αυτά; Γιατί με έφεραν εδώ; Τι συμβαίνει; Τι δουλειά έχω εγώ εδώ; Δεν έχω κάνει τίποτα», ήταν τα πρώτα λόγια του ανιψιού, όταν τελικά συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Από την ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων του 31χρονου ανιψιού προέκυψε ότι ο ίδιος από τις 16 Αυγούστου 2025 αναζητούσε στην εφαρμογή ChatGPT τρόπους θανάτωσης ανθρώπου -και δη με περίστροφο- όσο και συμβουλές για να μην αποκαλυφθεί η δράση του με ερωτήσεις όπως «πες μου το ρίσκο αν κάποιος πάρει μαύρο περίστροφο, σκοτώσει, δεν έχει κινητό, αμάξι, κάμερες, πετάξει τα ρούχα του και το πιστόλι, κάνει μπάνιο και κοιμηθεί». Η εφαρμογή τον ενημέρωσε ότι «δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά μόνο ταινίες που το δείχνουν έτσι». Στη συνέχεια απηύθυνε ερωτήσεις: «Πώς εξαφανίζονται δακτυλικά αποτυπώματα με Ajax…». Παραπέμπονται ακόμα ο στενός φίλος του ανιψιού και επιχειρηματίας από την Αθήνα Γ. Μ., ο οποίος ήταν και εργοδότης του 23χρονου που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός, για αντίστοιχες πράξεις ηθικής αυτουργίας και ο πέμπτος προσωρινά κρατούμενος Ε. Κ. για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες.

Ο «κολυμβητής»

Μυστήριο καλύπτει την ακριβή δράση και τις κινήσεις των δύο άλλων 23χρονων κατηγορουμένων, καθώς και τις συνομιλίες που είχε ο ένας εξ αυτών με τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του «Αμμος».

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση ο 23χρονος Χ.- Χ. Τ. ο επονομαζόμενος και «κολυμβητής» ή «καταδρομέας», στον οποίο αποδίδεται η διπλή δολοφονία. Ο Χ. φέρεται να εισήλθε μεταμφιεσμένος στο «Αμμος» και να πυροβόλησε τα θύματά του. Ο ίδιος είχε υποδείξει αρχικά ως δράστη τον συνομήλικο φίλο του Ι. Μ., αλλά στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του, ισχυριζόμενος ότι πράγματι ο ίδιος εισήλθε στο κάμπινγκ και όχι ο φίλος του, αλλά όταν μπήκε στον χώρο άκουσε πυροβολισμούς και αποχώρησε με τον Ι. και το σκούτερ του, λέγοντάς του «ξεκίνα, έγινε μ@@@κία…».

Ο ίδιος αρχικά είχε υποστηρίξει ότι κολύμπησε επί… εξάωρο από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα και αναχώρησε για την Αθήνα με ΚΤΕΛ. Οταν ο «κολυμβητής» Χ. ενημερώθηκε στις φυλακές όπου κρατείται ότι κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, δήλωσε πως «κινδυνεύω, δέχομαι απειλές γα τη ζωή μου, όταν έρθει η ώρα της δίκης θα φανεί η αλήθεια και θα τα πω όλα…».

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η δεύτερη βολή που δέχθηκε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν η χαριστική αφού πυροβολήθηκε από πολύ κοντινή απόσταση.

Αντίθετα, ο άλλος 23χρονος, ο οδηγός του σκούτερ από την Καλλιθέα, ο Ι. Μ. που έχει Αγγλίδα μητέρα, αρνείται ότι αυτός ήταν ο δράστης της διπλής δολοφονίας και ισχυρίζεται ότι τον παγίδεψαν στην όλη υπόθεση.

«Με έμπλεξαν, με παρέσυραν σε παγίδα, με αναγνώρισε δήθεν και ο ανιψιός ως δράστη, είμαι αθώος, δεν σκότωσα εγώ τους δύο», επιμένει. Αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του που θα τηρήσει και στην ακροαματική διαδικασία, όπου θα βρεθεί ως κατηγορούμενος για απλή συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες του Οκτωβρίου του 2025.