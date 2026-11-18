Σήμερα θα οδηγηθούν στον ανακριτή η 34χρονη μητέρα και τα δύο ανήλικα κορίτσια της, ηλικίας 13 και 16 ετών, που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι, ενώ στο Περιστέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη, Ηλία Βαλατσού. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Για την πυρκαγιά συνελήφθησαν μία μητέρα και οι δύο κόρες της, καθώς παραδέχθηκαν ότι έριξαν στάχτες στο κλιμακοστάσιο, όπου υπήρχαν σκουπίδια με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά. Το μεσημέρι της Τρίτης οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ωστόσο ο δικηγόρος τους ζήτησε προθεσμία μίας ημέρας για να απολογηθούν, προκειμένου να λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων της δικογραφίας.

Παράλληλα, εξακολουθεί να αναζητείται ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θεωρείται ένας από όσους πετούσαν υπολείμματα από στάχτες στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, από τα οποία προκλήθηκε η φονική πυρκαγιά.

Στο Περιστέρι η τελευταία πράξη του δράματος

Παράλληλα, σήμερα στο Περιστέρι γράφεται η τελευταία πράξη του δράματος με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, που έχασε τη ζωή του στο καθήκον στο Ζεφύρι, θα του πουν το τελευταίο αντίο στο κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου.

Νωρίτερα, η νεκρώσιμη πομπή με τη σορό θα περάσει από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου οι συνάδελφοί του θα αποτίσουν φόρο τιμής με αναμμένους τους φάρους και τις σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων και θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.

«Ράγισαν και οι πέτρες» στην κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη στην Καστοριά

Χθες, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη στη Λεύκη Καστοριάς.

Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Λεύκη Καστοριάς, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του για να του πουν το τελευταίο αντίο. Η σορός του έφτασε στην εκκλησία λίγο μετά τις 11 το πρωί, με το φέρετρο να είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

Στεφάνια είχαν τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο, ενώ δεκάδες πυροσβέστες βρίσκονται εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του νεαρού συναδέλφου τους.

Δείτε εικόνες από την κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη στην Καστοριά

Ο 23χρονος είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα και είχε ορκιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ξεκινώντας την επαγγελματική του διαδρομή στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Χθες, η σορός του είχε μεταφερθεί στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε. Εκεί, οι συνάδελφοί του παρατάχθηκαν σε στάση προσοχής, με τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν αναμμένους τους φάρους και τις σειρήνες. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και το «Αθάνατος», πριν ξεκινήσει η πομπή για τη γενέτειρά του.

Ένα νέο παιδί, που έφυγε τόσο πρόωρα, αφήνοντας πίσω του την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του. Σήμερα, στην Καστοριά, η οικογένεια της Πυροσβεστικής τον αποχαιρετά με τιμή, ενώ η σκέψη όλων βρίσκεται στους ανθρώπους που καλούνται να διαχειριστούν μια απώλεια που δεν χωρά εύκολα σε λέξεις.