Για τη μεταχείριση που έχει δεχθεί από τα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αποκαλύπτοντας ότι κατά καιρούς έχει αισθανθεί αδικημένος από όσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί για εκείνον. Ο Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ερωτήσεις που δέχεται στις συνεντεύξεις του, αλλά και στην κριτική που ασκείται στο πρόσωπό του.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», το βράδυ της Τρίτης (17/11), ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε ότι, παρά το γεγονός πως δεν παρακολουθεί συστηματικά τα ελληνικά ΜΜΕ, ενημερώνεται για όσα δημοσιεύονται σχετικά με εκείνον, κυρίως όταν βρίσκεται στο εξωτερικό για τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Αναφερόμενος αρχικά στο ενδεχόμενο να δεχθεί κάποια άβολη ερώτηση κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, δήλωσε:

«Μου έχει τύχει να μου συμβεί κάτι τέτοιο σε συνέντευξη, οπότε το έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Αλλά επειδή ξέρω ότι, λόγω της προσωπικότητάς μου, μου είναι πολύ εύκολο να απαντήσω σε οτιδήποτε με ρωτήσει κάποιος, δεν έχω και πάρα πολύ κόμπλεξ με αυτό. Σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι βολεύομαι με οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι που θα με ενοχλούσε τόσο πολύ όσο θα ενοχλούσε κάποιον άλλον. Είμαι πολύ πιο οκ με αυτά τα πράγματα».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη στάση των ελληνικών ΜΜΕ απέναντί του, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να περιγράφει πώς έχει βιώσει τη δημοσιότητα και την κριτική που δέχεται.

«Έχω αδικηθεί μερικές φορές εδώ πέρα, από αυτά που βλέπω στο εξωτερικό, γιατί κυρίως στο εξωτερικό τα βλέπω όλα αυτά, όταν ταξιδεύω στα διάφορα τουρνουά στα οποία παίζω. Δεν παρακολουθώ πολύ τα ελληνικά μίντια, η αλήθεια είναι, αλλά είναι δύσκολο να τα αγνοήσεις όλα.

Πιστεύω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσα λίγο αδικημένος και πικραμένος και ένιωσα ότι δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση από τα ελληνικά μίντια. Αλλά ξέρω μέσα μου ότι δεν μπορείς, δυστυχώς, να έχεις ούτε καν το τέλειο image, αλλά ούτε και να έχεις πάντα τις σωστές και τις καλύτερες απόψεις από όλους. Οπότε, για εμένα, και οι κακές απόψεις είναι σημαντικές, γιατί δείχνουν την ανθρωπιά σου. Σαν άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι», ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.