Με τις καταθέσεις 16 επιζώντων επιβατών συνεχίζεται σήμερα και αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, έπειτα από διακοπή δύο εβδομάδων.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, στις 4 Νοεμβρίου, το δικαστήριο εξέτασε επιβάτες που βρίσκονταν στο κυλικείο, καθώς και στο δεύτερο και το τρίτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας. Μεταξύ των μαρτύρων ήταν ο Ρομπέρτο Ντρίστι, ο δεύτερος επιζών του κυλικείου που κατέθεσε στο δικαστήριο.

Στη διάρκεια της διαδικασίας παρουσιάστηκε η χαρτογράφηση των θέσεων των επιβατών τη στιγμή της σύγκρουσης, την οποία εκπόνησε η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ). Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι στο κυλικείο βρίσκονταν 31 άνθρωποι, από τους οποίους επέζησαν έξι. Σύμφωνα με την ΕΔΑΠΟ, τουλάχιστον τρεις επιβάτες επέζησαν από τη σύγκρουση, αλλά κάηκαν στη φωτιά που ακολούθησε.

Η πορεία της αποδεικτικής διαδικασίας

Από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, στις 7 Σεπτεμβρίου, έως την τελευταία συνεδρίαση πριν από τη διακοπή, στις 4 Νοεμβρίου, έχουν εξεταστεί συνολικά 137 μάρτυρες, στην πλειονότητά τους συγγενείς των θυμάτων. Παράλληλα, για άλλους 37 μάρτυρες έχει καταχωριστεί παραίτηση.

Ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων στην υπόθεση ανέρχεται σε 366. Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων των επιβατών, η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις μαρτυρίες αστυνομικών, διασωστών και άλλων προσώπων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις στο σημείο της σύγκρουσης.

Μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων, που έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί ακόμη 15 συνεδριάσεις.

Οι 36 κατηγορούμενοι και οι κακουργηματικές κατηγορίες

Στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά 36 νυν και πρώην στελέχη φορέων που συνδέονται με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, μεταξύ των οποίων ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η Hellenic Train, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και το υπουργείο Μεταφορών.

Από τους 36 κατηγορουμένους, οι 33 αντιμετωπίζουν κακουργηματική κατηγορία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία αφορά πράξεις επικίνδυνες για την ασφάλεια της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους.

Οι πράξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ατόμων και τη σημαντική πρόκληση ζημιών σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Η κατηγορία αφορά πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορουμένους ως τελεσθείσες από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.