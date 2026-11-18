Τη λέξη «human» (ανθρώπινος) επέλεξε ως λέξη της χρονιάς για το 2026 το βρετανικό λεξικό Cambridge Dictionary, σε μια περίοδο κατά την οποία η ταχεία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης επαναφέρει στο προσκήνιο τα όρια που διαχωρίζουν τον άνθρωπο από τις μηχανές.

Όπως επισημαίνει η συντακτική ομάδα του λεξικού, η ολοένα μεγαλύτερη παρουσία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα καθιστά πιο επίκαιρη τη συζήτηση γύρω από την ανθρώπινη ταυτότητα και τις ιδιότητες που διαφοροποιούν τους ανθρώπους από τις μηχανές.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Cambridge Dictionary, η λέξη «human» περιγράφει την κατοχή χαρακτηριστικών, αδυναμιών και συναισθημάτων που συνδέονται με τον άνθρωπο, σε αντιδιαστολή με τους θεούς, τα ζώα και τις μηχανές.

Την εποχή της ταχείας εξάπλωσης της ΤΝ και των προειδοποιήσεων για τους κινδύνους που εγείρει, που φθάνουν ως ακόμη και την εξάλειψη της ανθρωπότητας, η λέξη αυτή αντανακλά τέλεια «το πνεύμα της εποχής» το 2026, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φραντσέσκα Γούντγουορντ, λεξικογράφος που συνεισφέρει στο Λεξικό Κέιμπριτζ.

Ο κόσμος «στ’ αλήθεια διερωτάται τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος», εξαιτίας ιδίως των ανησυχιών που προκαλεί το ότι η ΤΝ θα μπορούσε να αντικαταστήσει ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων, συνέχισε.

Cambridge Dictionary chooses ‘human’ as word of the year in response to AI fears https://t.co/N9r4S9irm2 — CTV News (@CTVNews) November 18, 2026

Οι λεξικογράφοι του Κέμπριτζ λένε πως διαπιστώνουν αυξανόμενη χρήση του επιθέτου σε εκφράσεις όπως «human-made» ( «φτιαγμένο από άνθρωπο»), ή «human author» («δημιουργημένο από άνθρωπο»), συνέχισε.

«Η αντίληψή μας για το τι είναι η ανθρωπότητα αλλάζει», σχολίασε ο Τομ Μακλίλαντ, ειδικός στη φιλοσοφία της επιστήμης στο πανεπιστήμιο Κέμπριτζ.

«Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ανθρώπινο μυαλό κι ένα τεχνητό μυαλό, ανάμεσα σε έμβια όντα όπως εμείς και τεχνητά όντα που οδεύουμε να δημιουργήσουμε. Τι μας διακρίνει; Είναι η συνείδηση, η δημιουργικότητα ή η ενσυναίσθηση;», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στις άλλες υποψηφιότητες για τη λέξη της χρονιάς ήταν το ουσιαστικό «agent», που αναφέρεται σε «σύστημα ΤΝ ικανό να λειτουργεί με περίπλοκο τρόπο χωρίς ανθρώπινο έλεγχο και γενικά χρησιμοποιείται για να παίρνει αποφάσεις».

Στην ίδια θεματική, το λεξικό Κέμπριτζ εξετάζει το ενδεχόμενο να λημματογραφήσει τον όρο FOBO (fear of becoming obsolete, «φόβος πως γίνεσαι απαρχαιωμένος»), με άλλα λόγια την ανησυχία πως κάποιος θα χάσει τη δουλειά του επειδή θα αντικατασταθεί από κάποιο εργαλείο ΤΝ.

Και όταν αισθάνεσαι «FOBO», τι καλύτερο από το «dusking», λέξη που επίσης ενδέχεται να λημματογραφηθεί και περιγράφει κάποιον που παρακολουθεί τη δύση του ηλίου, τι στιγμή που το φως γίνεται σκοτάδι, για να χαλαρώσει.