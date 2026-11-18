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Περίπου 15.000 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πρόσφατων κινητοποιήσεων κατά του υψηλού κόστους ζωής και των ξεχωριστών μαθητικών διαδηλώσεων, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στο κοινοβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Αναλυτικά, 7.184 άτομα, μεταξύ των οποίων 2.661 ανήλικοι, τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο των διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας, οι οποίες πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα από τις 17 Οκτωβρίου. Ορισμένες από τις κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια και συγκρούσεις.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, από τις συγκεκριμένες συλλήψεις προέκυψαν 3.053 ποινικές υποθέσεις, ενώ επιβλήθηκαν συνολικά 466 ποινές φυλάκισης.

Όπως διευκρίνισε ο Νταρμανέν, περίπου τα 2/3 των περιστατικών που καταγράφηκαν συνδέονται με τα γεγονότα της 17ης Οκτωβρίου, ημέρας κατά την οποία σημειώθηκαν εκτεταμένα βίαια επεισόδια.

Colère sociale: 7.184 gardes à vue et 356 personnes incarcérées depuis le 17 octobre

https://t.co/WnESJJJzz5 https://t.co/iqmVytnLNh — BFM (@BFMTV) November 17, 2026

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός αναφέρθηκε στις μαθητικές κινητοποιήσεις, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν περίπου 8.000 συλλήψεις. Ωστόσο, μόλις τρεις περιπτώσεις οδήγησαν σε προσωρινή κράτηση, καθώς αφορούσαν ενήλικους που κατηγορούνται για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών ή εργαζομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο Νταρμανέν υπογράμμισε ότι ο αριθμός των συλλήψεων στις μαθητικές διαδηλώσεις ήταν περίπου αντίστοιχος με εκείνον που καταγράφηκε στις κινητοποιήσεις κατά του υψηλού κόστους ζωής.