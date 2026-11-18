Ένοπλη επίθεση με στόχο εισαγγελέα που είναι αρμόδια για τη διερεύνηση εκλογικών αδικημάτων σημειώθηκε στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, με την αξιωματούχο να τραυματίζεται από πυροβολισμούς, εν μέσω κλιμάκωσης της βίας στη χώρα ενόψει των γενικών εκλογών του 2027.

Η εισαγγελέας, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα ονομάζεται Λισέτ Μασαριέγκος, δέχθηκε επίθεση από ενόπλους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, ενώ κατευθυνόταν προς την εργασία της, όπως ανακοίνωσαν η κυβέρνηση και η εισαγγελία.

Η κυβέρνηση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την σοβαρό πλήγμα όχι μόνο κατά μιας δικαστικής λειτουργού, αλλά και κατά των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου.

Από την πλευρά της, η εισαγγελία έκανε λόγο για επίθεση εναντίον του συνόλου του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, διαμηνύοντας ότι οι πράξεις βίας δεν πρόκειται να ανακόψουν το έργο της, τις έρευνες και τις ποινικές διώξεις που ασκεί.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης ανασφάλειας στη Γουατεμάλα, η οποία προετοιμάζεται για τις εκλογές του επόμενου Ιουνίου. Οι πολίτες θα κληθούν να εκλέξουν τον διάδοχο του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο, τα νέα μέλη του κοινοβουλίου, καθώς και τους δημάρχους της χώρας.

Το τελευταίο διάστημα η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα αιματηρών επιθέσεων. Στις αρχές Νοεμβρίου, ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Χούλιο Πορτίγιο και τρεις αστυνομικοί δολοφονήθηκαν στο διαμέρισμα Σακάπα, στην ανατολική Γουατεμάλα, περιοχή όπου δραστηριοποιείται καρτέλ ναρκωτικών, το οποίο έχει πρόσφατα χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε μια προσπάθεια περιορισμού της βίας, ο πρόεδρος Αρέβαλο κήρυξε το περασμένο Σάββατο κατάσταση πολιορκίας στις περιοχές Σακάπα και Ισαβάλ, διατάσσοντας παράλληλα την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων.