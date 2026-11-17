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Η ουκρανική επίθεση στη γέφυρα του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα κατά των ρωσικών υποδομών και, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, αποδεικνύει ότι το Κίεβο εξακολουθεί να διαθέτει στρατιωτικές δυνατότητες ικανές να επηρεάσουν τις εξελίξεις του πολέμου.

Η μερική καταστροφή της οδικής γέφυρας, έπειτα από δύο ημέρες ουκρανικών επιδρομών, συνιστά πολιτικό και στρατιωτικό πλήγμα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ, στη Σεντζέν της Κίνας.

Όπως επισημαίνει ο ανταποκριτής του Guardian στο Κίεβο, Νταν Σάμπαγκ, η επιχείρηση αποτελεί την κορύφωση εβδομάδων, ενδεχομένως και μηνών, στρατιωτικής προετοιμασίας, αλλά και πολυετούς ανάπτυξης της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η γέφυρα δεν έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, καθώς το σιδηροδρομικό τμήμα της παραμένει όρθιο και μία γραμμή εξακολουθεί να λειτουργεί. Ωστόσο, η κατάρρευση τμήματος του οδοστρώματος και του τόξου στήριξής του έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Ο Μπεν Χότζες, πρώην διοικητής των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στην Ευρώπη, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη καταστροφή δεν μπορεί να αποκατασταθεί σύντομα.

Η γέφυρα των 3,6 δισ. δολαρίων που έγινε σύμβολο του Πούτιν

Η γέφυρα του Κερτς, μήκους 19 χιλιομέτρων και κόστους περίπου 3,6 δισ. δολαρίων, ολοκληρώθηκε το 2018 και συνδέθηκε άμεσα με την πολιτική του Βλαντίμιρ Πούτιν για την εδραίωση της ρωσικής προσάρτησης της Κριμαίας το 2014.

Κατά τα εγκαίνιά της, ο Ρώσος πρόεδρος είχε οδηγήσει προσωπικά ένα πορτοκαλί φορτηγό πάνω στη γέφυρα, ενώ εργάτες τον υποδέχονταν πανηγυρίζοντας.

«Ο ίδιος ο Πούτιν ξεκίνησε αυτό το έργο», είχε δηλώσει τότε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, μετατρέποντας τη γέφυρα σε ακόμη σημαντικότερο στρατηγικό στόχο.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Guardian, παρά τις αρχικές δυσκολίες, η Ουκρανία κατάφερε σταδιακά να αναπτύξει τις δυνατότητες που απαιτούνταν για ένα τόσο εκτεταμένο πλήγμα.

Το 2022 η Μόσχα μπορούσε να βομβαρδίζει σχεδόν οποιοδήποτε σημείο της ουκρανικής επικράτειας, ενώ το Κίεβο δεν διέθετε αντίστοιχα όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Οι δυτικοί σύμμαχοι ήταν επιφυλακτικοί απέναντι στην παραχώρηση πυραύλων που θα μπορούσαν να πλήξουν έναν τόσο ευαίσθητο πολιτικά και στρατηγικά στόχο.

Έτσι, η Ουκρανία επιχείρησε να καταστρέψει τη γέφυρα το 2022 με έκρηξη φορτηγού και το 2023 με επίθεση θαλάσσιων drones. Καμία από τις δύο επιχειρήσεις δεν προκάλεσε μακροχρόνια διακοπή της λειτουργίας της.

💥 Visualization of FP-5 “Flamingo” cruise missile strikes during the combined attack on the Kerch Bridge on the night of November 17. Two missiles hit the bridge. One struck the road span arch, collapsing the structure along with the roadway. The second hit the railway section, causing structural damage. To be continued… — Fire Point (@FirePointUA) November 17, 2026

Η μυστική προετοιμασία και τα ουκρανικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν

Η κατάσταση άλλαξε στις αρχές του 2026, όταν η ουκρανική αμυντική βιομηχανία είχε αναπτύξει εγχώρια drones μεγάλου βεληνεκούς και πυραύλους cruise με δυνατότητα πλήγματος στρατηγικών στόχων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη (17/11) ότι στην επιχείρηση εναντίον της γέφυρας χρησιμοποιήθηκαν ουκρανικοί πύραυλοι cruise Neptune και Flamingo FP-5, πυραυλοκίνητα drones Palianytsia, καθώς και πύραυλοι Ruta της ολλανδικής εταιρείας Destinus.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Σύμφωνα με τον Guardian, η Destinus είναι η μοναδική ξένη αμυντική εταιρεία της οποίας η συμμετοχή στην επιχείρηση έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε το τελικό πλήγμα ως το «έβδομο στάδιο» μιας στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε διάστημα αρκετών εβδομάδων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ουκρανικές δυνάμεις έθεταν σταδιακά εκτός λειτουργίας ρωσικά ραντάρ, συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών και μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η εξουδετέρωση αυτών των συστημάτων δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τις τελικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της γέφυρας.

У НІЧ НА 17 ЛИСТОПАДА ПОВТОРНО БУВ АТАКОВАНИЙ КЕРЧЕНСЬКИЙ МІСТ: ЗАФІКСОВАНО ЧОТИРИ ВЛУЧАННЯ FP-5

Несуча арка автомобільної частини разом із дорожнім прольотом обвалилася у Керченську протоку.

На оприлюднених кадрах видно масивні конструкції мосту, що впали у воду.

Повідомляється, що уламки перекрили судноплавний фарватер.

#КримськийМіст #ОбвалМосту #Крим #КерченськаПротока #НовиниУкраїни — SUETA (@Sueta_inc) November 17, 2026

«Η Ουκρανία έχει πλέον ισοτιμία πυρός»

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών.

Όπως σημειώνει ο Guardian, η Μόσχα είχε ήδη επιτεθεί στις πολυσύχναστες βόρειες και νότιες γέφυρες του Κιέβου στις αρχές Οκτωβρίου, επεκτείνοντας τους στόχους των επιδρομών της.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη σημαντικής προόδου στο μέτωπο.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, περίπου 50.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά τον Οκτώβριο.

Ο φιλοπολεμικός ρωσικός στρατιωτικός λογαριασμός Military Informant αναγνώρισε ότι η Ουκρανία έχει αποκτήσει πλέον «ισοτιμία πυρός», επισημαίνοντας ότι κατάφερε να καταστρέψει τμήμα της οδικής γέφυρας του Κερτς μέσα σε δύο ημέρες αεροπορικών επιθέσεων.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ακολουθήσει επίθεση και στο σιδηροδρομικό τμήμα της.

Η πλήρης καταστροφή τόσο της οδικής όσο και της σιδηροδρομικής σύνδεσης θα περιόριζε σημαντικά τις επιλογές ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στην Κριμαία.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Μόσχα θα εξαρτιόταν από τον χερσαίο αυτοκινητόδρομο R-280, που συνδέει το Ροστόφ με την Κριμαία, μέσω κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών.

Πρόκειται για διαδρομή που βρίσκεται ήδη επί μήνες στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων με drones.

NOW: The Kerch Bridge, a critical link between Russia and occupied Crimea, appears to be at risk of partial collapse following heavy Ukrainian drone attacks. The bridge is a major supply route for Russian forces operating in Crimea. If it collapses, it could severely disrupt Russian military logistics and further isolate the peninsula. — Open Source Intel (@Osint613) November 16, 2026

Γιατί η Κριμαία μπορεί να κρίνει την πορεία του πολέμου

Ο Μπεν Χότζες υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η Κριμαία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε καθοριστικό πεδίο της σύγκρουσης, εξαιτίας της ιδιαίτερης πολιτικής και συμβολικής σημασίας της για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά την εκτίμησή του, η Ουκρανία θα πρέπει να επιδιώξει να καταστήσει τη ρωσική κατοχή της χερσονήσου μη βιώσιμη, καταστρέφοντας τη γέφυρα και αποκτώντας τη δυνατότητα να πλήττει συστηματικά τον αυτοκινητόδρομο R-280.

Ο περιορισμός του ανεφοδιασμού αποτελεί, πάντως, μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο.

Τα πολιτικά αποτελέσματα, αντίθετα, θα μπορούσαν να γίνουν αισθητά πολύ νωρίτερα.

Όπως επισημαίνει ο Χότζες, η καταστροφή της οδικής γέφυρας αποδυναμώνει περαιτέρω το αφήγημα ότι η ρωσική νίκη είναι αναπόφευκτη ή ότι η Κριμαία ανήκει οριστικά στη Ρωσία.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιλέξει να θέσει το ζήτημα στη συνάντησή του με τον Πούτιν και τον Σι.

🚨 BREAKING: The illegal Kerch Bridge. https://t.co/SrHt4H2ff6 — Andrew Chakhoyan 🇺🇦 (@ChakhoyanAndrew) November 17, 2026

Το μήνυμα στον Τραμπ πριν από τη σύνοδο στην Κίνα

Σύμφωνα με την ανάλυση του Guardian, ο χρόνος πραγματοποίησης της επίθεσης έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν συμμετέχει στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί στη Σεντζέν μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας.

Το ουκρανικό πλήγμα στη γέφυρα του Κερτς μπορεί επομένως να ερμηνευτεί ως υπενθύμιση προς τον Τραμπ, αλλά και προς τον Πούτιν, ότι το Κίεβο εξακολουθεί να διαθέτει στρατιωτικά μέσα ικανά να επηρεάσουν τις ισορροπίες.

Η Έμιλι Φέρις, ειδική σε θέματα Ρωσίας στο βρετανικό ερευνητικό ινστιτούτο RUSI, εκτιμά ότι η ουκρανική αμυντική βιομηχανία ήταν ήδη έτοιμη εδώ και αρκετούς μήνες να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο πλήγμα.

Συνεπώς, κατά την ίδια, ο χρόνος που επιλέχθηκε για την επίθεση μπορεί να εξηγηθεί κυρίως με πολιτικά κριτήρια.

«Το κρατούσαν για μια δύσκολη στιγμή. Και αυτή η στιγμή ήρθε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι, παρά την πίεση που δέχεται στο μέτωπο και τον αποκλεισμό της από τις συνομιλίες των τριών μεγάλων δυνάμεων, η Ουκρανία απέδειξε ότι διαθέτει ακόμη χαρτιά να παίξει, τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο διπλωματικό πεδίο.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Guardian προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον στρατηγικών υποδομών και από τις δύο πλευρές εγκυμονεί τον κίνδυνο περαιτέρω όξυνσης ενός πολέμου που παραμένει σε αδιέξοδο.