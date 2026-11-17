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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέα επίθεση στο ιρανικό νησί Κεσμ, ανέφερε αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, διευκρινίζοντας πως μαχητικό αεροσκάφος έπληξε τοποθεσία εκτόξευσης πυραύλων σε αντίποινα για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή (CENTCOM), οι δυνάμεις «βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό» στην περιοχή. Εξηγεί, μάλιστα, ότι το πλήγμα στο Κεσμ (Qeshm) πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) εναντίον αμερικανικών στόχων/εγκαταστάσεων. «Στοχοποιήσαμε μια βάση εκτόξευσης πυραύλων των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης στο νησί Κεσμ», αναφέρει αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο ειδησεογραφικό δίκτυο «Al Arabyia».

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε πως δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές ή υποδομές στο νησί Κεσμ εξαιτίας του σημερινού αμερικανικού πλήγματος.