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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (17/11) σε πτήση της JetBlue με προορισμό τη Φλόριντα, όταν το αεροσκάφος αντιμετώπισε αναταράξεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με αποτέλεσμα επιβάτες και μέλη του πληρώματος να αναφέρουν τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση 1717 της JetBlue, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από την πόλη Πόνσε του Πουέρτο Ρίκο προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ – Χόλιγουντ, στη Φλόριντα.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της κομητείας Μπρόουαρντ ενημερώθηκαν για πιθανούς τραυματισμούς λίγο πριν από τις 06:30 το πρωί, τοπική ώρα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου στις 06:58 και κατευθύνθηκε στον τερματικό σταθμό 3, όπου το περίμεναν διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πυρόσβεσης και διάσωσης του γραφείου του σερίφη της κομητείας, πέντε άνθρωποι ανέφεραν τραυματισμούς ή χρειάστηκαν ιατρική αξιολόγηση.

Κανένας από αυτούς δεν δέχθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ενώ δεν αναφέρθηκαν δομικές ζημιές στο αεροσκάφος.

Καταιγίδες και αναταράξεις στην περιοχή

Την ώρα της πτήσης, ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονταν στην περιοχή των Νήσων Τερκς και Κάικος και στις νότιες Μπαχάμες, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στις αναταράξεις που αντιμετώπισε το αεροσκάφος.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος του CNN, Μπράντον Μίλερ, άλλα αεροσκάφη που κινούνταν στην ίδια περιοχή είχαν επίσης αναφέρει αναταράξεις ελαφριάς έως μέτριας έντασης.

«Οι καταιγίδες εκτείνονται σε ύψος έως και 46.000 ποδιών», σημείωσε, εξηγώντας ότι τα πληρώματα των αεροσκαφών προσπαθούσαν να παρακάμψουν τα ισχυρότερα καιρικά φαινόμενα.

Τι αναφέρει η JetBlue

Σε ανακοίνωσή της προς το CNN, η JetBlue επιβεβαίωσε ότι η πτήση 1717 αντιμετώπισε αναταράξεις και ότι επιβάτες και μέλη του πληρώματος εξετάστηκαν από ιατρικό προσωπικό μετά την προσγείωση.

«Η ασφάλεια των επιβατών και των μελών του πληρώματός μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της κομητείας Μπρόουαρντ διευκρίνισαν ότι δεν έλαβαν άλλες αναφορές για τραυματισμούς λόγω αναταράξεων από πτήσεις που προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Φορτ Λόντερντεϊλ το πρωί της Τρίτης.