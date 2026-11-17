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Τη σιωπή του έσπασε για πρώτη φορά μετά την παραίτησή του από τη Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ, δηλώνοντας έτοιμος να επιστρέψει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι μια τέτοια εξέλιξη εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας.

Σε γραπτή δήλωσή του, την Τρίτη (17/11), ο συνιδρυτής του τεχνολογικού κολοσσού αναγνώρισε ότι έκανε σοβαρά λάθη στην προσωπική του ζωή, εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τα προβλήματα που προκάλεσε στη διοίκηση και ευχαρίστησε τους χιλιάδες ανθρώπους που ζητούν την επιστροφή του.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Χουάνγκ μετά την αποχώρησή του την περασμένη Πέμπτη, στον απόηχο αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και μία με εργαζόμενη της Nvidia.

«Η Nvidia ήταν το έργο της ζωής μου»

Στην αρχή της δήλωσής του, ο Χουάνγκ αναφέρθηκε στη συγκινητική, όπως τη χαρακτήρισε, υποστήριξη που δέχθηκε από φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζει προσωπικά.

Ευχαρίστησε όσους έδειξαν καλοσύνη στον ίδιο και στην οικογένειά του κατά τη διάρκεια της κρίσης, τονίζοντας ότι η συμπαράστασή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προσωπική του διαδρομή, υπενθυμίζοντας ότι έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 53 χρόνια και ότι η απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του.

Ο πρώην επικεφαλής της Nvidia περιέγραψε την εταιρεία ως το έργο της ζωής του, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία και ανάπτυξή της, μαζί με τους συνεργάτες του, υπήρξε τεράστια τιμή.

Υπογράμμισε επίσης ότι η ανάπτυξη μιας εταιρείας όπως η Nvidia δεν θα ήταν δυνατή πουθενά αλλού παρά μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την αγάπη του τόσο για τη χώρα όσο και για την επιχείρηση που συνίδρυσε.

Παραδέχεται τα λάθη του και δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με την έρευνα

Ιδιαίτερη σημασία έχει το σημείο της ανακοίνωσης στο οποίο ο Χουάνγκ αναγνωρίζει ανοιχτά τις προσωπικές του ευθύνες.

Παραδέχεται ότι δεν ανταποκρίθηκε στα πρότυπα συμπεριφοράς που αναμένονται από κάθε εργαζόμενο της Nvidia και ότι τα σοβαρά λάθη του στην προσωπική του ζωή δημιούργησαν προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο.

Εκφράζει βαθιά λύπη για τις συνέπειες των πράξεών του, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και δεσμεύεται να συνεργαστεί με την ανεξάρτητη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Θα ήταν τιμή μου να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος»

Το σημαντικότερο σημείο της δήλωσης αφορά, ωστόσο, το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ηγεσία της Nvidia.

Ο Χουάνγκ ανέφερε ότι, μετά την αποχώρησή του, έχει δεχθεί πολυάριθμες εκκλήσεις από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας να αναλάβει ξανά τα καθήκοντά του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί εξακολουθούν να επικοινωνούν απευθείας μαζί του, καθώς η Nvidia καλείται να διαχειριστεί σύνθετες τεχνολογικές, επιχειρηματικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Χαρακτήρισε τη Nvidia μια εταιρεία που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την αμερικανική οικονομία και την παγκόσμια βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι οποιαδήποτε επιστροφή του προϋποθέτει απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει να κρίνει ότι η επαναφορά του εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, της εταιρείας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτή την περίπτωση, όπως δήλωσε, θα θεωρούσε τιμή του να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις και να επιστρέψει ως διευθύνων σύμβουλος.

Το διοικητικό συμβούλιο δεν εξετάζει την επιστροφή του

Η δημόσια παρέμβαση του Χουάνγκ έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων προς τη διοίκηση της Nvidia.

Η εκστρατεία «Stand with Jensen», την οποία υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ο Έλον Μασκ και ο επικεφαλής της Epic Games, Τιμ Σουίνι, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 190.000 υπογραφές υπέρ της επαναφοράς του.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα είχε αντίρρηση να επιστρέψει ο Χουάνγκ στην εταιρεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters και τη Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο επαναφοράς του πρώην επικεφαλής της.

Η εταιρεία έχει ήδη κινήσει ανεξάρτητη έρευνα για τις αποκαλύψεις που οδήγησαν στην παραίτησή του, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό για τη διακυβέρνηση της Nvidia και τη συμμόρφωσή της με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο συγκρότησε επίσης νέα επιτροπή για την εποπτεία των πολιτικών εθνικής ασφάλειας και της συμμόρφωσης με τους εξαγωγικούς ελέγχους.

Προς το παρόν, την εταιρεία διοικεί προσωρινά η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia την Τρίτη.

Η πρώτη δημόσια δήλωση του Χουάνγκ επιβεβαιώνει ότι ο ίδιος επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του. Η τελική απόφαση, ωστόσο, παραμένει στα χέρια του διοικητικού συμβουλίου.