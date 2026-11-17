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Στους 46 ανέρχονται οι τραυματίες από τη μετωπική σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην Πράγα, το πρωί της Τρίτης (17/11), με τέσσερις ανθρώπους να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι δύο μηχανοδηγοί, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών εξετάζουν το ενδεχόμενο ένας από τους συρμούς να παραβίασε κόκκινο σήμα.

Σύμφωνα με το τσεχικό πρακτορείο ειδήσεων ČTK, η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 07:20 το πρωί, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας, πάνω σε σιδηροδρομική γέφυρα που διέρχεται από την οδό Σάιφερτ, στην τρίτη δημοτική περιφέρεια της πόλης.

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, γεγονός που περιόρισε τις υλικές καταστροφές, χωρίς ωστόσο να αποτρέψει τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών.

Τέσσερις σοβαρά τραυματίες – Ανάμεσά τους οι δύο μηχανοδηγοί

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Πράγας, από τους 46 ανθρώπους που χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, τέσσερις υπέστησαν σοβαρά τραύματα, 12 τραυματίστηκαν μεσαίας βαρύτητας και άλλοι 30 ελαφρά.

Ο εκπρόσωπος των διασωστών, Κάρελ Κιρς, ανέφερε ότι μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων βρίσκονταν άνθρωποι των οποίων οι βασικές ζωτικές λειτουργίες κινδύνευαν να διαταραχθούν.

Όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση της Τσεχίας, ČT24, ένας από τους σοβαρά τραυματισμένους μηχανοδηγούς μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κραλόβσκε Βινοχράντι.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται επίσης 16 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων πολίτες της Σλοβακίας, της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Νιγηρίας και της Βουλγαρίας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία της Πράγας, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση ενός και μόνο νοσηλευτικού ιδρύματος.

Υπουργός Μεταφορών: «Φαίνεται ότι ένα τρένο πέρασε με κόκκινο»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος.

Ο υπουργός Μεταφορών της Τσεχίας, Ίβαν Μπεντνάικ, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένας από τους δύο συρμούς φαίνεται πως παραβίασε σήμα που απαγόρευε τη συνέχιση της πορείας του.

«Δεν θέλω να προδικάσω εάν επρόκειτο για τεχνική βλάβη ή ανθρώπινο παράγοντα, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι ένα τρένο πέρασε με κόκκινο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το τρένο που ενδέχεται να παραβίασε το σήμα κατευθυνόταν προς την πόλη Μίλοβιτσε.

Το κεντρικό σύστημα ασφαλείας ενεργοποίησε διαδικασία γενικής ακινητοποίησης των συρμών, η οποία όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει πλήρως τη σύγκρουση.

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν ενώ βρίσκονταν στη διαδικασία επιβράδυνσης.

«Ευτυχώς, γιατί θα μπορούσε να είχε καταλήξει πολύ χειρότερα», σχολίασε ο Τσέχος υπουργός Μεταφορών.

Děkuji všem záchranářům a hasičům za dnešní profesionální a rychlý zásah při dnešní nehodě vlaků na pražském hlavním nádraží. Na místě jsou všechny příslušné vyšetřovací orgány, které nyní pracují na objasnění příčin dnešní události. Ještě v průběhu tohoto týdne se na @min_dopravy mimořádně sejde také resortní komise pro zvyšování bezpečnosti na železnici. Naším cílem je důkladně vyhodnotit dnešní událost a přijmout případná opatření, která přispějí k dalšímu zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. — Ivan Bednárik (@BednarikIvan) November 17, 2026

Δύο τρένα, μία γέφυρα και ερωτήματα για τα συστήματα ασφαλείας

Σύμφωνα με την τσεχική δημόσια τηλεόραση, στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένας συρμός CityElefant, που κατευθυνόταν προς το Μίλοβιτσε, και ένα περιφερειακό τρένο που ερχόταν από την πόλη Μλάντα Μπόλεσλαβ.

Η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές στα μπροστινά τμήματα των δύο συρμών.

Η υπόθεση εγείρει, παράλληλα, ερωτήματα για τα συστήματα σιδηροδρομικής ασφάλειας κοντά στον κεντρικό σταθμό της Πράγας.

Ο γενικός διευθυντής της διαχειρίστριας εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών, Τόμας Τοτ, ανέφερε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών ETCS δεν λειτουργεί ακόμη στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγκατάστασή του στον κεντρικό σταθμό της Πράγας προγραμματίζεται για το 2029.

Πάντως, οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε οριστικό συμπέρασμα για την αιτία της σύγκρουσης.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αμέσως μετά το ατύχημα, στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες, ενώ ενεργοποιήθηκε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικού με μεγάλο αριθμό τραυματιών.

Η πρώτη ομάδα διασωστών έφτασε μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά από την ειδοποίηση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότερα από δέκα ασθενοφόρα και τέσσερις ιατρικές ομάδες, ενώ ειδικό προσωπικό προσέφερε ψυχολογική υποστήριξη σε περισσότερους από 25 ανθρώπους.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απομακρύνουν τμήματα της περίφραξης για να αποκτήσουν πρόσβαση στις γραμμές, χωρίς να απαιτηθεί ο απεγκλωβισμός επιβατών από τα βαγόνια.

Το ατύχημα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, με ακυρώσεις, εκτροπές δρομολογίων και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Περίπου στις 11:30, τα συνεργεία κατάφεραν να διαχωρίσουν τους δύο συρμούς, ενώ στις 12:38 αποκαταστάθηκε πλήρως η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον κεντρικό σταθμό της Πράγας, έπειτα από σχεδόν έξι ώρες προβλημάτων.

K nehodě dvou vlaků u Hlavního nádraží vyjeli hasiči ze stanice Sokolská a Holešovice. Nehoda se obešla bez vyproštění. Hasiči na místě třídili zraněné osoby a společně s dalšími složkami prováděli transport. K události byli vysláni členové týmu posttraumatické péče, kteří poskytli intervenci zraněným osobám 🚨 — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) November 17, 2026

Ζημιές άνω των 16 εκατ. κορωνών – Έρευνα για τις ευθύνες

Η Τσεχική Επιθεώρηση Σιδηροδρόμων εκτιμά ότι οι υλικές ζημιές από τη σύγκρουση ξεπερνούν τα 16 εκατομμύρια τσεχικές κορώνες (περίπου 655.000 ευρώ).

Στο σημείο του ατυχήματος μετέβησαν ειδικοί επιθεωρητές και αστυνομικοί, οι οποίοι διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης και αναζητούν τυχόν ευθύνες.

Ο υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε ότι εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσει εκτάκτως η αρμόδια επιτροπή για τη βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Παράλληλα, οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι θα αποζημιώσουν τους επιβάτες και των δύο τρένων για τους τραυματισμούς και τις υλικές ζημιές που υπέστησαν.