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Την αναστολή όλων των σιδηροδρομικών δρομολογίων από και προς την Ουκρανία για σήμερα και αύριο, Τετάρτη, αποφάσισε η Ουγγαρία, στον απόηχο ρωσικής επίθεσης με drone στη δυτική Ουκρανία, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ.

Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε οκτώ περιοχές, ενώ η Ουκρανία έπληξε τη γέφυρα που συνδέει τη νότια Ρωσία με την Κριμαία για δεύτερη μέρα στη σειρά.

«Ρωσικό drone συνετρίβη πρόσφατα στη Ζακαρπάτσια, 300 μέτρα από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Μουκάτσεβο. Το ουγγρικό πλήρωμα τρένου που έφθανε από την Ουγγαρία έλαβε εντολή να αποβιβαστεί», είπε ο Μάγιαρ.



«Αναστέλλουμε όλη τη σιδηροδρομική κυκλοφορία ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ουκρανία για σήμερα και αύριο».

Ρωσική επίθεση στη Ζακαρπάτσια

Νωρίτερα σήμερα η Ουγγαρέζα υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Όρμπαν ανέφερε σε ανακοίνωση ότι περίπου στις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας) ρωσικά drones επιτέθηκαν στη Ζακαρπάτσια σε τρία κύματα, θέτοντας κυρίως στο στόχαστρο περιοχές γύρω από το Μουκάτσεβο και το Ουζχορόντ.

«Καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας, παρόμοιες επιχειρήσεις εναντίον της Ζακαρπάτσια, που μέχρι τώρα ήταν σχετικά προστατευμένη λόγω της γεωγραφικής της θέσης, μπορούν επίσης να αναμένονται στο μέλλον», δήλωσε.



Η Ζακαρπάτσια φιλοξενεί ουγγρική εθνική μειονότητα στην Ουκρανία.

Τον Μάιο, ο Ρώσος πρεσβευτής κλήθηκε στο ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από επίθεση με drone στη δυτική Ουκρανία.

Угорщина на два дні зупиняє залізничне сполучення з Україною після російських ударів — Петер Мадяр. Премʼєр-міністр Угорщини написав, що поруч із вокзалом у Мукачеві впав російський дрон, а екіпаж поїзда, який приїхав з Угорщини, довелося евакуювати — hromadske (@HromadskeUA) November 17, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ