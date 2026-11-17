«Το Πολυτεχνείο ζει! Όχι ως επέτειος. Αλλά ως χρέος της σημερινής νεολαίας προς την γενιά του 73» τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Γιάνης Βαρουφάκης για την επέτειο των 32 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Όπως υπογραμμίζει ο επικεφαλής του Γραμματέα ΜέΡΑ25-Ενωτική Αριστερά, «πριν από πενήντα τρία χρόνια, νέοι άνθρωποι ορθώθηκαν, εδώ, πάνω σε μια καγκελόπορτα, μπροστά σε ένα τανκ, απέναντι σε μια χούντα που την έστησε, την όπλισε και την στήριξε η Ουάσιγκτον. Το τανκ γκρέμισε την πύλη, όχι όμως την εξέγερσή τους».

«Σήμερα; Σήμερα μας κυβερνά μια συμμαχία ακροκεντρώων και ακροδεξιών νοσταλγών εκείνης της χούντας», σημειώνει ο Γιάνης Βαρουφάκης στη δήλωσή του και προσθέτει: «Το διακύβευμα διαχρονικό: Ψωμί επειδή το 80% δεν βγάζει τον μήνα. Παιδεία επειδή σχολειά και πανεπιστήμια γίνονται επιχειρήσεις. Ελευθερία κόντρα σ’ εκείνους που μετατρέπουν τη χώρα σε πεδίο βολής γενοκτόνων».

«Το Πολυτεχνείο ζει! Όχι ως επέτειος. Αλλά ως χρέος της σημερινής νεολαίας προς την γενιά του 73 – χρέος που η νέα γενιά θα το εξοφλήσει με τη δική της δράση, με την δράση που θα γκρεμίσει την λούμπεν ολιγαρχία που συνεχίζει να λεηλατεί τις ζωές τους, με την δράση που θα επανακτήσει τον τόπο μας», καταλήγει στη δήλωσή του.