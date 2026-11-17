Αντιπαράθεση για την ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, είχαν στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8 ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, και η βουλευτής και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Tο μήνυμα για το Πολυτεχνείο

Ερωτηθείσα η κ. Αποστολάκη, εάν έχουν δικαιωθεί σήμερα, 53 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, τα αιτήματα των φοιτητών, δηλαδή το σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία»,είπε: «Αν με ρωτάτε πού βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα σε σχέση με τον Νοέμβριο του ’73, είναι προφανές ότι υπάρχουν κατακτήσεις απαράμιλλες, υπάρχει το δημοκρατικό κεκτημένο της Μεταπολίτευσης, χάρη βεβαίως στις θυσίες κάποιων ανθρώπων. Το λέω γιατί με έκπληξη ακούω τις βεβαιότητες ενός μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου που εξακολουθεί να αμφισβητεί μία τεκμηριωμένη θυσία. Ασφαλώς η Ελλάδα έχει πλέον το δημοκρατικό κεκτημένο της Μεταπολίτευσης, την πρόοδό της ως πλέον μία χώρα που ανήκει στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα στην οικονομία της, αλλά με δεδομένο ότι είναι μία χώρα που μετέχει στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, και με μία οικονομία που σε σχέση με το πού βρισκόταν το 1973 και το 1974, έχει κάνει μεγάλα βήματα».

«Αν με ρωτάτε αν υπάρχει η ολοκληρωτική δικαίωση, φυσικά και δεν υπάρχει. Και υπό αυτή την έννοια υπάρχει σήμερα μία επικαιρότητα που αφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, που είναι χωλή, έχει μεγάλα προβλήματα, που προφανώς κινητροδοτεί πολλούς νέους ανθρώπους, αλλά και μεγαλύτερους, να αισθάνονται ότι το πεδίο της διεκδίκησης είναι δυστυχώς ορθάνοιχτο και να κατέβουν στον δρόμο σε μία πορεία για να τιμήσουν αυτούς τους αγώνες, τους νεκρούς, αλλά και για να θυμίσουν το επίκαιρο κάποιων διεκδικήσεων» πρόσθεσε.

«Πράγματι η Ελλάδα σήμερα απολαμβάνει μια στέρεη δημοκρατία και η δική μας η παράταξη έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια η ημέρα του Πολυτεχνείου νομίζω ότι μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και κάτι πολύ μοναδικό. Ότι η δημοκρατία σίγουρα δεν είναι αυτονόητη, κάποιοι έχουν χύσει το αίμα τους γι’ αυτή και είναι δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι δεν θα απειληθεί ποτέ από κανένα φασιστικό ή ολοκληρωτικό καθεστώς» είπε από την πλευρά του ο κ. Καραγκούνης. «Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε μια πραγματικότητα η οποία δεν είναι τόσο καλή, διότι υπάρχουν υμνητές του φασισμού που σηκώνουν κεφάλι, υπάρχουν κόμματα ακροδεξιά και φασιστικά που σηκώνουν κεφάλι και αρχίζουν και καταγράφουν πολύ υψηλά ποσοστά παντού στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν είναι σε αυτή την πολιτική κατάσταση. Όταν χρειάστηκε η χώρα μας να δώσει μια απάντηση εναντίον αυτών των υμνητών -αυτών των οποίων εγώ τους χαρακτηρίζω ως πολιτικές καρικατούρες, αλλά όμως έχουν πάντα την απειλητική διάθεση απέναντι στη δημοκρατία, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο πολιτικής χαλαρότητας απέναντι σε τέτοια ζητήματα- νομίζω ότι η δική μας η παράταξη και σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, οφείλω να πω, δώσαμε μια εκκωφαντική απάντηση απέναντι σε αυτούς που ακόμα θέλουν να είναι υμνητές φασιστικών καθεστώτων. Και ο αγώνας είναι καθημερινός, η μάχη είναι καθημερινή» συμπλήρωσε.

Στην επισήμανση της κ. Αποστολάκη πως ο κ. Καραγκούνης δεν είναι από εκείνους που αμφισβητούν ότι στο Πολυτεχνείο υπήρχαν νεκροί, απάντησε: «Η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορετικότητα στις απόψεις. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρο, πολύ σημαντικό και πολύ ισχυρό απέναντι στον κίνδυνο στον οποίο αναφέρθηκα. Η Νέα Δημοκρατία πέρα από την ιστορική της προσφορά στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, όταν χρειάστηκε και απαιτήθηκε και σε δεύτερο χρόνο, έδωσε πολύ ισχυρή απάντηση, με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση μάλιστα τότε. Πάντα το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρο και τα κόμματα με τις στάσεις τους πάντα παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Διότι υπήρχαν και κόμματα που πρόσφατα, όταν οι υμνητές του φασισμού ήρθαν στο προσκήνιο, θεωρούσαν ότι οι ψήφοι δεν πρέπει να διακρίνονται».

Αντιπαράθεση για την ακρίβεια

Η συζήτηση πέρασε στο πεδίο της οικονομίας, όπου ο πληθωρισμός βρίσκεται στα ύψη, η ακρίβεια οδηγεί πολλά από τα νοικοκυριά στα πρόθυρα της φτώχειας, ενώ το εισόδημα ροκανίζεται περαιτέρω από τη στεγαστική κρίση.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία πάρα πολύ πιεστική κατάσταση και αυτό είναι κοινός τόπος σε όλη την Ευρώπη, διότι τα καύσιμα και το κόστος ενέργειας έχουν ανέβει στο διπλάσιο. Αυτό πιέζει όλους τους προϋπολογισμούς. Η Ελλάδα είναι στην καλή θέση, με ακόμα τέσσερις χώρες στην Ευρώπη, να έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό. Η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Δανία το έχουν πετύχει. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Βεβαίως, απαιτήσαμε και απαιτούμε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά, γιατί υπάρχει μια οροφή δαπανών και παίζει ρόλο» τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει πέσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα, παρότι βεβαίως έχουμε σωρευτικό πληθωρισμό που είναι στο 19%. «Βέβαια, οι μισθοί έχουν ανέβει πάνω από 35%-40% και ο μέσος και ο κατώτατος μισθός, ως μια απάντηση σε αυτή τη δύσκολη και πιεστική κατάσταση, και επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα 7 δισ. ευρώ που ισχύει αυτή τη στιγμή για το στεγαστικό. Όμως κι εκεί υπάρχει ζήτημα. Και η Ισπανία που μέχρι τώρα μας προέβαλαν ως χώρα-πρότυπο που θα έλυνε το θέμα, έπεσε η κυβέρνηση από το ζήτημα αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα» είπε ο κ. Καραγκούνης και αναφέρθηκε στη συνέχεια στην πρόσφατη ψήφιση των μέτρων που είχαν εξαγγελθεί στη ΔΕΘ, ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

«Να μας πει το ΠΑΣΟΚ πού θα βρει τα χρήματα για τα μέτρα που προτείνει»

«Υπήρξε μια κριτική τότε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά πόσο το δικό μας πρόγραμμα είναι κοστολογημένο. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε και την κοστολόγηση και των υπόλοιπων κομμάτων. Τους λέγαμε λοιπόν εμείς ότι δεν έχουμε καμία ανάγκη κοστολόγησης, διότι αυτά που λέμε, τα κάνουμε πράξη και θα κληθείτε να τα ψηφίσετε κιόλας. Και αυτό το οποίο έγινε, είναι να έρθουν τα κόμματα και πράγματι να ψηφίσουν αυτά τα πολύ σημαντικά μέτρα. Τέλος του μήνα θα έχουμε την ενίσχυση των συνταξιούχων με τα 400 ευρώ καθαρά και όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Οπότε το ζήτημα κατά πόσο κάποιος αυτό που λέει, το κάνει πράξη, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε αυτά τα μέτρα που έχουν αυτό το δημοσιονομικό κόστος. Εάν συνυπολογίσουμε και το κόστος, περίπου 382 εκατ. ευρώ που προκύπτει από τις αυξήσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων για το 2027 βάσει της αναπροσαρμογής και όλα τα υπόλοιπα, εξαντλείται όπως ξέρετε ο δημοσιονομικός χώρος για τη νέα χρονιά» είπε ο κ. Καραγκούνης.

«Το ΠΑΣΟΚ ήρθε και τα ενέκρινε αυτά τα μέτρα. Γιατί παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αν και ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, από τη στιγμή που ψηφίζει, εγκρίνει τα μέτρα. Επομένως, όσα άλλα μέτρα προτείνει το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα επιπλέον δημοσιονομικό κόστος, που σημαίνει ότι θα πρέπει πράγματι να μας πουν πού θα βρουν τα χρήματα εάν ήταν στην κυβέρνηση -διότι εδώ κρίνονται προγράμματα, πηγαίνουμε στην τελευταία στροφή των εκλογών. Πρέπει τα κόμματα να μας πουν συγκεκριμένα τι θέλουν, τι εννοούν και ελπίζω να μην πέφτουν σε αντιφάσεις. Γιατί φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζοντας και τα μέτρα αυτά, θα πρέπει να μας πει τώρα πώς θα βρει τα χρήματα αυτά για τα μέτρα που προτείνει, αν θα επέβαλε νέους φόρους αν ήταν στην κυβέρνηση. Και νομίζω ότι εδώ τα πράγματα πρέπει να μπαίνουν σε μία συγκεκριμένη σειρά, ώστε και κάθε πολίτης να καταλαβαίνει τι προτείνει το κάθε κόμμα, τι ουσιαστική βάση έχουν τα μέτρα που προτείνει και αν έχουν ρεαλισμό. Εμείς χαιρόμαστε που ψήφισαν τα μέτρα αυτά, προφανώς, και το είχαμε προβλέψει ότι θα τα ψηφίσουν, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξηγούν και στον κόσμο κάθε φορά ό,τι λένε» συμπλήρωσε ο κ. Καραγκούνης.

«Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι τροφοδοτούμενος από συγκεκριμένη πολιτική επιλογή»

«Υπάρχει ένα πρόβλημα φτώχειας και αποκλεισμού στην Ελλάδα που δυστυχώς για τη χώρα μας δεν βασίζεται σε στοιχεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου 1/3 των συμπολιτών μας βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και πάνω από το 50% του πληθυσμού αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια έκτακτη οικογενειακή δαπάνη. Ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι λιγότερο από 30 %. Η αύξηση των ονομαστικών μισθών στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Καραγκούνης, έχει σημασία να δούμε πώς αντανακλά στην αγοραστική δύναμη. Και δεν αντανακλά στην αγοραστική δύναμη, γιατί ο πληθωρισμός που αποτελεί εργαλείο οικονομικής πολιτικής για την κυβέρνηση, ρουφάει αυτές τις αυξήσεις, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη της χώρας μας να είναι η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία, η οποία σε λίγο θα μας ξεπερνάει σε πολλά επίπεδα» ανέφερε από την πλευρά της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Θα αναφερθώ στην ενέργεια, γιατί υπάρχει και η ενεργειακή φτώχεια. Η Βουλγαρία έκανε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποθήκευσης και δικτύου για την ενέργεια, με αποτέλεσμα η Ελλάδα που δεν χρησιμοποίησε έναν πακτωλό κονδυλίων που είχαμε πχ από το Ταμείο Ανάκαμψης, να μην προχωρήσει σε έργα δικτύου και αποθήκευσης και να πουλάμε ενέργεια στη Βουλγαρία το πρωί με λίγο πάνω από μηδέν τη μεγαβατώρα και να αγοράζουμε το βράδυ από τη Βουλγαρία ενέργεια με 200 ευρώ τη μεγαβατώρα. Άρα εδώ έχουμε μία συγκεκριμένη πολιτική με ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης ενός πακτωλού χρημάτων που ποτέ ξανά κυβέρνηση στη Μεταπολίτευση δεν είχε στη διάθεσή της, και μία αντιστοίχιση στην αγοραστική δύναμη και την οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων, η οποία τους έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση» συνέχισε η κ. Αποστολάκη.

«Αναφέρθηκε ο κ. Καραγκούνης στα μέτρα και στην αξιοπιστία. Καταρχήν να μιλήσουμε για αξιοπιστία. Ο κ. Μητσοτάκης τον Ιούλιο, κάνοντας μία δημόσια τοποθέτηση και απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό και στην αντιπολίτευση η οποία μοίραζε «λεφτόδεντρα» τότε, είπε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1 δισ. και κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ για τις συγκεκριμένες προτάσεις του, θεωρώντας ότι είμαστε λαϊκιστές. Χρειάστηκε να περάσει μόλις 1,5 μήνας για να ανέβει στη Θεσσαλονίκη και να εξαγγείλει μέτρα δημοσιονομικού αποτυπώματος 2,2 δισ. ευρώ. Δηλαδή αυτός ο τόσο μεταρρυθμιστής, τόσο κεντρώος, τόσο αξιόπιστος και τόσο σοβαρός, μέσα σε 1,5 μήνα βρήκε 1,2 δισ. ευρώ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Επίσης ο ίδιος Πρωθυπουργός σε σχέση με την αξιοπιστία του, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεσμευόταν για τη μείωση του ΦΠΑ το 2019 οριζοντίως, και θα σας έλεγα και χωρίς χρονικό περιορισμό. Εμείς επιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος στον πληθωρισμό είναι 4% και στην Ελλάδα τώρα που μιλάμε, είναι 5,8%, δεν είναι εξωγενής, είναι δομικός και είναι τροφοδοτούμενος από συγκεκριμένη πολιτική επιλογή.

Εμείς επιμένουμε για την στοχευμένη και περιορισμένη μείωση του ΦΠΑ. Τι μας λέει η κυβέρνηση; Ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Τι κάνει; Μειώνει τον ΦΠΑ για τα προϊόντα περιόδου. Άρα, εφόσον είναι πεπεισμένος ο Πρωθυπουργός ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν περνάει στον καταναλωτή, είναι προφανές ότι κοροϊδεύει τις Ελληνίδες. Και αυτό το θεωρώ πιο φρικτό ακόμη και από το γεγονός ότι δεν μας ακούει και δεν ακολουθεί αυτή την πρόκλησή μας» πρόσθεσε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέμα του ιδιωτικού χρέους και τη ρύθμιση των 120 δόσεων.

«Όταν λέγαμε για τις 120 δόσεις μας έλεγε ότι έχουμε λεφτόδεντρα, αλλά ο ίδιος τις ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα» είπε, σημειώνοντας πάντως για τη ρύθμιση που πέρασε ότι με 5,84% επιτόκιο, και 820 δόσεις να κάνεις, το ιδιωτικό χρέος δεν το αντιμετωπίζεις. «Το μόνο θετικό είναι ότι είμαστε σε μακρά -εξαιτίας του πρωθυπουργού- προεκλογική περίοδο- και μας φυλάει ο Θεός. Γιατί εάν δεν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, ούτε το άρθρο 23 – το δωράκι στα funds και τους servicers, θα είχαν πάρει πίσω- ούτε το συντελεστή δόμησης που με προκλητικό τρόπο προσπάθησαν να περάσουν, θα είχαν πάρει πίσω, όπως άρον-άρον έκαναν» υπογράμμισε.

«Η κυβέρνηση δεν είναι δογματική, αλλά υπάρχει οροφή δαπανών»

«Η κυβέρνηση προφανώς δεν είναι δογματική όταν παίρνει κάποιες αποφάσεις. Εμείς είμαστε που έχουμε μειώσει κι έμμεσους φόρους. Απλά υπάρχει μια συνθήκη που πρέπει να καταλάβουν, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ αλλά και γενικά στην αντιπολίτευση -γι’ αυτό αν θέλετε την άποψή μου δεν πείθουν και τόσο πολύ τον κόσμο- και αυτή είναι ότι η οροφή δαπανών. Όταν εμείς λέμε ότι θα δώσουμε συγκεκριμένα χρήματα, το κάνουμε γιατί έχουμε προϋπολογίσει τα χρήματα αυτά. Μακάρι να είχαμε και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, τη ζητάμε από την Ευρώπη, θα κάναμε κι ακόμη περισσότερα. Αλλά όταν απευθύνεσαι στον κόσμο και του λες ότι εγώ θα προχωρήσω σε συγκεκριμένες ενέργειες, θα πρέπει να το έχεις και κοστολογημένο. Αυτό δεν το άκουσα από την κ. Αποστολάκη και από το ΠΑΣΟΚ όλο το προηγούμενο διάστημα» απάντησε ο κ. Καραγκούνης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση.

«Βλέπω το δεύτερο εξάμηνο του 2026, κατώτατος μισθός σε όρους αγοραστικής δύναμης, επίσημα στοιχεία της Eurostat. Δεν είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, είμαστε μαζί με την Πορτογαλία. Στα 1.240 ευρώ είναι η Πορτογαλία, στα 1.229 ευρώ είναι η Ελλάδα. Στον μέσο μισθό, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πέσει δύο θέσεις από το 2019 στο 2025 με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, από τη 19η θέση στη 17η θέση, και σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Αλλά το ζήτημα είναι ότι το 2019 ο μέσος καθαρός μισθός εργαζομένου ήταν 11.900 ευρώ σε ετήσια βάση και τώρα είναι 21.500 ευρώ. Είναι διπλασιασμός των μισθών. Για να ξέρουμε λοιπόν τι λέμε, διότι δεν έχει διπλασιαστεί ο πληθωρισμός σε τέτοιο βαθμό, ή δεν είναι ο σωρευτικός πληθωρισμός τέτοιος που να κατατρώγει σε τέτοιο επίπεδο το εισόδημα των πολιτών. Κανείς στην κυβέρνηση δεν έχει πει ότι τα πράγματα είναι εύκολα, αλλά είμαστε οι μόνοι που έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε τους πολίτες συγκεκριμένα και αυτά τα οποία λέμε να γίνονται πράξη» είπε.

Κόντρα για τον ΦΠΑ και το κόστος ενέργειας

Σχετικά με τον ΦΠΑ, ρωτήθηκε πώς γίνεται να ισχύει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι μία ενδεχόμενη μείωση δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, τη στιγμή που αποφασίστηκε η μείωση του συντελεστή σε είδη περιόδου, λέγοντας, μεταξύ άλλων: «Έχουν γίνει παρεμβάσεις μείωσης ΦΠΑ, όμως το θέμα το να πάμε σε μια οριζόντια μείωση του ΦΠΑ έχει ένα δημοσιονομικό κόστος».

«Το ζήτημα εδώ είναι μια ισορροπία και στα δημοσιονομικά και το λέω για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, γιατί κι εκεί η ίδια λογική και η ίδια φιλοσοφία υπάρχει. Όταν λέτε να τον μειώσετε οριζόντια, σας είχαμε πει ότι είναι 4 δισ. ευρώ το κόστος. Γι’ αυτό και δεν μπαίνετε στη λογική να μας πείτε πόσο θα το μειώσετε. Σε πρώτη φάση, αυτό το οποίο είχα ακούσει από στελέχη σας είναι ότι όλο αυτό θα έχει ένα κόστος 300 εκατ. ευρώ, και σας απαντάει η κυβέρνηση ότι εμείς έχουμε δώσει ήδη 1 δισ. ευρώ. Είναι τριπλάσια αυτά τα χρήματα τα οποία έχουμε δώσει σε σχέση με αυτό που προτείνετε. Αναφερθήκατε επίσης στο κόστος ενέργειας και πόσο πωλείται στη χονδρική η ηλεκτρική ενέργεια. Προχθές έγινε μια αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Πολάκη και του κ. Τσάφου κι όταν έθεσε κάποια ζητήματα, κάποιες τιμές, απάντησε ο κ. Τσάφος ότι η Ελλάδα αγοράζει με το μικρότερο κόστος στην Ευρώπη» υποστήριξε ο κ. Καραγκούνης.

«Ωραία είναι τα λόγια Και οι διάφορες τοποθετήσεις που γίνονται, αλλά να μιλήσουμε επί συγκεκριμένων πραγμάτων και δεδομένων. Στην Ελλάδα, μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις πανευρωπαϊκά, με ένα κόστος ενέργειας που καταπνίγει όλα τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη, έχουμε περίπου διπλασιάσει τους μισθούς και τα εισοδήματα των πολιτών. Αφήνω δε ότι η Ελλάδα, επειδή μιλήσαμε για το στεγαστικό, αυτή τη στιγμή έχει από τα χαμηλότερα επιτόκια στην Ευρώπη, ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, έχουν ανέβει σε πιστωτικά και μη πιστωτικά ιδρύματα από το 2019 κατά 82 δισ. ευρώ. Δεν λέω ότι ζούμε σε έναν παράδεισο ή ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά, λέω όμως ότι αυτό το αφήγημα περί οικονομικής καταστροφής, περίπου, όπως το παρουσιάζουν στην αντιπολίτευση, δεν βγαίνει από τους αριθμούς. Όταν έχεις διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης, όταν το ΑΕΠ σου από 185 δισ. είναι στα 262 σήμερα, όταν ενώ η Ευρώπη συνολικά βρίσκεται σε μία ύφεση και συρρικνώνεται το ΑΕΠ και συρρικνώνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης, στην Ελλάδα έχουμε μια αντίστροφη πορεία. Δεν λέμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι καταπληκτικά, λέμε όμως ότι η Ελλάδα σε μια δύσκολη περίοδο και σε μια δύσκολη συνθήκη κάνει το καλύτερο δυνατό κι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ, αυτά που προτείνει, από πού θα βρει τα ισοδύναμα, μιας και ψήφισε το σύνολο περίπου των προτάσεων των δικών μας; Υπό μία έννοια ο δημοσιονομικός χώρος έχει ήδη καλυφθεί» πρόσθεσε ο υφυπουργός Εργασίας.

«Τα λόγια δεν είναι ωραία. Τα λόγια είναι είτε αξιόπιστα είτε αναξιόπιστα, είτε ευθύβολα –δηλαδή απαντούν ευθύβολα στις ερωτήσεις- είτε «να ‘χαμε να λέγαμε». Επειδή νομίζω ότι σας έχω απαντήσει ευθύβολα σε ό,τι με ρωτήσατε, και αξιόπιστα γιατί δεν επικαλούμαι στοιχεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά είτε στοιχεία της Eurostat είτε στοιχεία δημοσιευμένα, επιμένω σε αυτά. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι πρόγραμμα τετραετίας. Όπως πρόγραμμα τετραετίας είναι ό,τι είδαμε να υλοποιείται από την κυβέρνηση και έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, η οποία δεν είναι καλή. Ο κ. Καραγκούνης επιμένει να αναφέρεται σε ονομαστικούς μισθούς. Εγώ επιμένω να αναφέρομαι σε αγοραστική δύναμη. Επιμένω να αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αποκλεισμό ή όχι. Επιμένω να αναφέρομαι σε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν εκτάκτως να αντιμετωπίσουν μία δαπάνη. Και με βάση αυτά τα νούμερα που σας είδα, τα οποία σας είπα και δημοσιεύτηκαν από τη Eurostat την προηγούμενη εβδομάδα, είναι δυστυχώς όπως τα λέω» απάντησε η κ. Αποστολάκη.

«Λέει ο κ. Καραγκούνης ότι ψηφίσαμε τα μέτρα. Η κυβέρνηση σε 5 μήνες θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, όπως λέει ο πρωθυπουργός. Λοιπόν, είναι μέτρα τα οποία κατά την άποψή μας υπηρετούν μια λανθασμένη πολιτική. Καταλήγουν στο να δίνουν ένα επιδοματάκι στους συνταξιούχους -αυτά τα οποία έκανε ο κ. Τσίπρας και τα οποία κατήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2019. Τα κάνει τώρα ο ίδιος, θα κριθεί γι’ αυτό. Δίνει στους ανθρώπους 400 ευρώ, προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να τους εκμαυλίσει, αν θέλετε, και ενδεχομένως να εξαγοράσει ψήφους και συνειδήσεις. Προφανώς το ψηφίσαμε. Σημαίνει αυτό κάτι; Ότι υιοθετούμε το οικονομικό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού; Όχι.

Είσαστε μία κυβέρνηση η οποία είχατε τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία για να αλλάξετε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, για να οδηγήσετε τη χώρα σε παραγωγική ανασυγκρότηση, για να εκφραστεί αυτό στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο είναι μία βόμβα σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και δεν το κάνατε. Εμείς θα το κάναμε αυτό. Και θα είχαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν θα είχαμε τροφοδοτήσει τη στεγαστική κρίση όπως την τροφοδοτείτε με την Golden Visa και τα μέτρα που ενισχύουν τη ζήτηση αντί να ενισχύσουν την προσφορά. Θα είχαμε χρησιμοποιήσει κονδύλια από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης για να κάνουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Θα είχαμε αξιοποιήσει κονδύλια από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης για να κάνουμε έργα δικτύων και αποθήκευσης για την ενέργεια» συνέχισε η κ. Αποστολάκη απευθυνόμενη στον κ. Καραγκούνη.

«Και μια που μιλάμε για την ενέργεια, επειδή ζητάει κοστολόγηση, εμείς καταθέσαμε μία τροπολογία. Ξέρετε πόσος κόσμος εγκλωβίστηκε στα πράσινα τιμολόγια μετά από την ουσιαστική καθοδήγηση από την κυβέρνηση; Όποιος δεν τοποθετείτο σε αυτό το τρελό παζλ με τα χρωματιστά τιμολόγια, αυτομάτως περνούσε στα πράσινα. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα για κάθε νοικοκυριό; Πάνω από 50 ευρώ κάθε μήνα. Και καταθέσαμε μια τροπολογία η οποία έλεγε ότι με τον αυτόματο τρόπο με τον οποίο εξαναγκάστηκαν και οδηγήθηκαν τα νοικοκυριά στα πράσινα τιμολόγια, να μπορούν αυτομάτως σήμερα να οδηγηθούν στα μπλε. Αυτό έχει μηδενικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Μπορεί βεβαίως να επηρεάσει την ιλιγγιώδη κερδοφορία της ΔΕΗ. Γιατί η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε την τροπολογία μας, που έχει μηδενικό κόστος και που θα σήμαινε για το μέσο νοικοκυριό, που γονατίζει σήμερα από την ενέργεια, 50 ευρώ μείωση σε κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού ρεύματος;» επισήμανε.

«Οι δημοσιονομικοί κανόνες ήδη από το 2024 προϋποθέτουν συγκεκριμένη οροφή δαπανών, διαφορετικά θα μπούμε σε επιτήρηση, πράγμα το οποίο δεν το θέλει η χώρα, γιατί τα έζησε αυτά στο παρελθόν και μας ήρθαν οι περίφημοι νόμοι Κατρούγκαλου και το τρίτο μνημόνιο. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να μπλέξουμε τη χώρα σε αυτό, όσο κι αν κάποιοι για λόγους μικροκομματικούς θέλουν να το πουν, διότι αυτό γίνεται στην ουσία. Γι’ αυτό ζητάμε την κοστολόγηση από τα κόμματα, να μην βρεθούμε πάλι στην ίδια κατάσταση στην οποία τη ζήσαμε. Με πολλή χαρά επίσης ακούω την κ. Αποστολάκη να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει τα επιδοματάκια και συμμετέχει στον εκμαυλισμό των πολιτών ψηφίζοντάς τα -διαφορετικά δεν θα τα ψηφίζατε- οπότε πρέπει να είμαστε και λίγο συγκεκριμένοι σε αυτά τα οποία λέμε» ανέφερε ο κ. Καραγκούνης απαντώντας για την οροφή δαπανών.

Όσον αφορά στο κατά πόσο η Ελλάδα έχει αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της χώρας μας σε σχέση με την Ευρώπη. «Η ανάπτυξη στην Ευρώπη το 2023 ήταν στο 0,4%. Μέσος όρος. Το 2024 ήταν στο 1%, το 2025 στο 1,5%, από το 2,5% την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή πριν από το 2019. Η Ελλάδα αντίθετα είχε την ακριβώς ανάστροφη πορεία, δηλαδή διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης» είπε ο κ. Καραγκούνης και έκανε λόγο για μεγάλη αύξηση των θέσεων εργασίας, σε κλάδους, όπως ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, η φαρμακοβιομηχανία, οι κατασκευές, ο τομέας υγείας, τα logistics, ακόμη και η βιομηχανία, παρά τις δυσκολίες και του κόστους ενέργειας.

«Αναφέρθηκα σε κλάδους που έχουνε μεγάλη άνθηση, γιατί στοχεύσαμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα να αλλάξει. Η Ελλάδα ακολούθησε μια τελείως αντίθετη πορεία απ’ ό,τι συνολικά η Ευρώπη, και σε εποχές ύφεσης, όχι ανάπτυξης όταν έβρεχε φθηνά ομόλογα κι όλες οι χώρες είχαν μεγάλη χρηματοδοτική δυνατότητα» τόνισε, σημειώνοντας ότι στόχος της ΝΔ είναι η αύξηση του ΑΕΠ και η ανάπτυξη της οικονομίας, σε αντίθεση «με τις προτάσεις που ακούμε από την αντιπολίτευση, που είναι συνέχεια φόροι και φορολόγηση των κερδών. Έτσι δεν βγαίνει, το ζήσαμε το 2015-2019, δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε».

«Το 2028, που τελειώνει το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, η ανάπτυξη είναι 0,8%. Αυτό για να δούμε την παραγωγική, την πραγματική ουσιώδη ανάπτυξη που θα απομείνει στη χώρα μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης» αντέτεινε κλείνοντας τη συζήτηση η Μιλένα Αποστολάκη.