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Επιτήδειοι στις Σέρρες εξαπάτησαν ηλικιωμένη και κατάφεραν να της αποσπάσουν 25 χρυσές λίρες. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ανήλικου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Όλα έγιναν όταν μία γυναίκα, συνεργός του ανήλικου, τηλεφώνησε στο σταθερό της ηλικιωμένης, προσποιούμενη την υπάλληλο τράπεζας. Ισχυρίστηκε, ότι πρέπει να καταμετρηθούν και να καταγραφούν οι χρυσές λίρες που έχει στο σπίτι της. Μάλιστα, για να γίνουν περισσότερο πιστευτοί, άλλη γυναίκα συνεργός τους προσποιήθηκε στο τηλέφωνο την εγγονή της παθούσας.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 25 χρυσές λίρες, τις οποίες αφαίρεσε ο ανήλικος.

Η υπόθεση εξιχνιάσθηκε μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.