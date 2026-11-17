H πρώτη μεγάλη διοργάνωση της ΑΜΚΕ Dorotheans for Change είναι το ΝΕΧΤ.2026 το Σάββατο 28/11/2026 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. A Festival of Possibilities for Young People. Οι νέοι παίρνουν τον λόγο για το μέλλον που θέλουν να δημιουργήσουν. Ένα φεστιβάλ ιδεών, έμπνευσης και δράσης που δίνει στους νέους τον πρώτο λόγο για το μέλλον τους.

Ποιος θέλω να γίνω; Πώς διαχειρίζομαι την αλλαγή και την αβεβαιότητα; Ποιες δυνατότητες ανοίγονται μπροστά μου; Πώς μπορώ να κάνω τη δική μου φωνή να ακουστεί;

Το NEXT.2026 προσκαλεί εφήβους και νέους σε μια ξεχωριστή εμπειρία έμπνευσης, εξερεύνησης και συμμετοχής. Τους καλεί να ανακαλύψουν νέες προοπτικές, να γνωρίσουν διαφορετικές διαδρομές ζωής και να διαμορφώσουν τη δική τους αντίληψη για το μέλλον. Το «ΜΕΤΑ» αφορά την ταυτότητα, τις σχέσεις, την ψυχική υγεία, την τεχνολογία και την κοινωνία στην οποία θέλουμε να ζούμε.

Περισσότερο από ένα συνέδριο. Μια εμπειρία συμμετοχής. Κλεισε την θέση σου εδώ.

Η εμπειρία αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις πυλώνες:

INSPIRE: Αληθινές ιστορίες, προσωπικές διαδρομές και νέα ξεκινήματα.

Αληθινές ιστορίες, προσωπικές διαδρομές και νέα ξεκινήματα. EXPLORE: Νέες ιδέες, σπουδές, επαγγέλματα και δυνατότητες.

Νέες ιδέες, σπουδές, επαγγέλματα και δυνατότητες. ACT: Workshops και βιωματικές δράσεις που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα.

Workshops και βιωματικές δράσεις που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα. YOUTH VOICE: Οι νέοι εκφράζονται και συνδιαμορφώνουν το NEXT.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για την ισότητα, την αποδοχή, τη διαφορετικότητα και τα δικαιώματα των νέων, για την τεχνητή νοημοσύνη και τις δεξιότητες του μέλλοντος, για τις επαγγελματικές διαδρομές και την επιχειρηματικότητα, καθώς και για την ψυχική υγεία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ξεχωριστή θέση έχει ο βιωματικός Φωνητικός Κύκλος (Vocal Circle) με την Αγγελική Τουμπανάκη. Η ημέρα κορυφώνεται με τη δράση ACT – YOUTH VOICE, όπου οι νέοι θα καταθέσουν ιδέες και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του NEXT.2026 Youth Manifesto, με τη Γιούλη Δοξανάκη από το The Why Community.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΦΩΝΗ ΣΤΟ NEXT.2026

Το NEXT.2026 φέρνει κοντά ανθρώπους από την εκπαίδευση, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και την κοινωνία των πολιτών σε έναν ανοιχτό διάλογο με τη νέα γενιά.

YOUTH VOICE – Το σχολείο σήμερα, τα δικαιώματα και η φωνή των εφήβων

Θεώνη Κουφονικολάκου · Μαίρη Ντάβου · Χρήστος Χωμενίδης.

Συντονίζει η Χριστίνα Κοτρώνη.

US – Ισότητα, αποδοχή, διαφορετικότητα και κοινωνικά στερεότυπα

Ευάγγελος Αυγουλάς · Απόστολος Πούλιος (Πολύχρωμο Σχολείο) · Αντιγόνη Παφίλη (Lean In).

Συντονίζει ο Νίκος Αθανασόπουλος.

NEXT – Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή πραγματικότητα και δεξιότητες του μέλλοντος

Κωνσταντίνος Χαμπίδης · Πρόδρομος Τσιαβός · Γιώργος Γεωργιόπουλος · Πάρις Μέξης.

Συντονίζει ο Διαμαντής Νταλαμπίρας.

EXPLORE – Επαγγελματικές διαδρομές, επιχειρηματικότητα, σπουδές και εργασιακό μέλλον.

Γιώργος Βαρέλογλου · Νίκος Δρανδάκης.

Συντονίζει ο Γιάννης Γιαννούδης.

ME – Ψυχική υγεία, άγχος, αυτοεκτίμηση και ανθρώπινες σχέσεις.

Ευθύμης Αγγελάκης · Βασιλική Λυμπεροπούλου · Ορφέας Αυγουστίδης.

Συντονίζει η Ντανιέλα Κράλλη.

ACT – Αλλαγή καριέρας, εθελοντισμός & κοινωνική προσφορά, τέχνες.

Μαριάννα Γκιτσάκη (@Surtuko) · Αφροδίτη Στάθη · Αγγελική Τουμπανάκη.

Συντονίζει η Γιούλη Αθουσάκη.

VOCAL CIRCLE – Φωνητικός Κύκλος: από το εγώ στο εμείς.

Ολοκληρωμένο βιωματικό workshop με επίκεντρο τη φωνή, τη σωματική έκφραση, τη σύνδεση και τη συλλογική εμπειρία.

Καθοδηγεί η Αγγελική Τουμπανάκη (PhD).

ACT – YOUTH VOICE – “Αν μπορούσα να αλλάξω ένα πράγμα…»

Oπου οι νέοι θα καταθέσουν ιδέες και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του NEXT.2026 Youth Manifesto.

Συντονίζει η Γιούλη Δοξανάκη από το The Why Community.

Ενεργή συμμετοχή σε όλα τα πάνελ θα έχουν και απόφοιτοι των σχολείων της Dorothy Snot, μεταφέροντας τους δικούς τους εφηβικούς προβληματισμούς ζωής. Την ομάδα των αποφοίτων συντονίζει ο Σεραφείμ Σεραφετινίδης.

Youth Participatory Lab: Στον χώρο του NEXT.2026 θα λειτουργεί info kiosk του Youth Participatory Lab, ενώ στο μεσημεριανό διάλειμμα θα πραγματοποιηθεί ένα σύντομο, ανοιχτό workshop γνωριμίας με το έργο. Το Youth Participatory Lab δίνει σε νέους 15–29 ετών τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση προτάσεων για πιο βιώσιμες πόλεις και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς περιμένουμε να συμβεί. Είναι κάτι που μπορούμε να διαμορφώσουμε, ξεκινώντας από σήμερα. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί το δικό σου ΜΕΤΑ!