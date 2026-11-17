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Πενήντα τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2026, από την αιμοτοβαμμένη εξέγερση του Πολυτεχνείου, από την ημέρα που οι φοιτητές, έγιναν «ΤΙΤΑΝΕΣ» και συνάντησαν τους ήρωες του έθνους κατά του φασισμού. Είναι εκείνο το αόρατο νήμα που συνδέει τους Έλληνες ανά τους αιώνες, εκείνο το DNA που αντιστέκεται στα καθεστώτα υποταγής, εκείνο το αίμα που κυλά στις φλέβες μας και δεν υπομένει ζυγό.

Της Ισμήνης Λέντζου

Σαν σήμερα πριν ακριβώς από 53 χρόνια ξεκίνησε η αρχή του τέλους ενός καθεστώτος που επί επτά συναπτά έτη καταδυνάστευε τον Ελληνικό λαό. Το ξημέρωμα της 17ης Νοεμβρίου του 1973, όταν οι ερπύστριες του τανκς πέρασαν πάνω από την πύλη του Πολυτεχνείου, πατώντας την ελληνική σημαία και του εξεγερμένους φοιτητές άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη Χούντα των Συνταγματαρχών που έβαλε στον γύψο την χώρα.

Η στρατιωτική επέμβαση συνοδεύτηκε από εκτεταμένη καταστολή, συλλήψεις, τραυματισμούς και θανάτους πολιτών στους δρόμους της Αθήνας.

Η Ελλάδα στη σκιά της Χούντας των Συνταγματαρχών

Η 21η Απριλίου 1967 αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές ημερομηνίες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Εκείνη την ημέρα, ομάδα αξιωματικών του στρατού κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα, καταργώντας τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.

Το καθεστώς επέβαλε αυστηρή λογοκρισία, διέλυσε τα πολιτικά κόμματα, περιόρισε τις ατομικές ελευθερίες και προχώρησε σε μαζικές συλλήψεις πολιτικών αντιπάλων. Χιλιάδες άνθρωποι φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και βασανίστηκαν.

Στα πανεπιστήμια, η δικτατορία επιχείρησε να επιβάλει τον πλήρη έλεγχο της φοιτητικής ζωής. Οι φοιτητικές εκλογές καταργήθηκαν, οι διοικήσεις των συλλόγων ελέγχονταν από το καθεστώς και κάθε οργανωμένη αντίδραση αντιμετωπιζόταν με καταστολή.

Ωστόσο, όσο περνούσαν τα χρόνια, η αντίσταση μεγάλωνε. Οι νέοι άρχισαν να οργανώνονται, να διαδηλώνουν και να αμφισβητούν ανοιχτά τη νομιμοποίηση της στρατιωτικής εξουσίας.

Η Νομική του 1973 άνοιξε τον δρόμο για την εξέγερση

Πριν από το Πολυτεχνείο, είχε προηγηθεί μια σειρά φοιτητικών κινητοποιήσεων που έδειχναν ότι η κοινωνική αντίδραση απέναντι στη Χούντα αποκτούσε ολοένα μεγαλύτερη δυναμική.

Τον Φεβρουάριο του 1973, οι φοιτητές της Νομικής Σχολής της Αθήνας προχώρησαν σε κατάληψη του κτιρίου, διαμαρτυρόμενοι για τις παρεμβάσεις της δικτατορίας στα πανεπιστήμια και την αναγκαστική στράτευση φοιτητών που είχαν αναπτύξει αντιδικτατορική δράση.

Στις 21 Φεβρουαρίου, χιλιάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν στη Νομική, μετατρέποντας την κινητοποίηση σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εκδηλώσεις αντίστασης εκείνης της περιόδου.

Από την ταράτσα του κτιρίου, οι φοιτητές διακήρυξαν την απόφασή τους να αγωνιστούν για την αποκατάσταση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, του πανεπιστημιακού ασύλου και των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Η αστυνομική επέμβαση και οι συλλήψεις δεν κατάφεραν να σταματήσουν το φοιτητικό κίνημα. Αντίθετα, η Νομική αποτέλεσε τον προάγγελο των γεγονότων που θα ακολουθούσαν τον Νοέμβριο.

14 Νοεμβρίου 1973: Το Πολυτεχνείο γίνεται το κέντρο της αντίστασης

Το πρωί της 14ης Νοεμβρίου 1973, φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποχή από τα μαθήματα και να οργανώσουν κινητοποιήσεις κατά της δικτατορίας.

Η αρχική φοιτητική διαμαρτυρία μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε κατάληψη. Φοιτητές από διαφορετικές σχολές συγκεντρώθηκαν στο ίδρυμα της οδού Πατησίων, συγκρότησαν Συντονιστική Επιτροπή και άρχισαν να οργανώνουν την εξέγερση.

Σύντομα, στο πλευρό τους βρέθηκαν μαθητές, εργαζόμενοι και πολίτες, οι οποίοι κατέκλυσαν τους γύρω δρόμους.

Τα συνθήματα ακούγονταν αδιάκοπα:

«Κάτω η Χούντα!»

«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία!»

«Έξω οι Αμερικανοί!»

Το Πολυτεχνείο είχε πλέον μετατραπεί σε σημείο συνάντησης ανθρώπων με διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές αφετηρίες, αλλά με κοινό αίτημα την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

«Εδώ Πολυτεχνείο»: Η φωνή που έσπασε τη λογοκρισία

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εξέγερσης ήταν η δημιουργία του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού των φοιτητών.

Με αυτοσχέδιο εξοπλισμό και πομπό που κατασκευάστηκε στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, οι φοιτητές κατάφεραν να μεταδώσουν το μήνυμά τους σε ολόκληρη την Αθήνα.

Η Μαρία Δαμανάκη και ο Δημήτρης Παπαχρήστος ήταν ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φωνές του σταθμού, που μετέδιδε συνεχώς εκκλήσεις για συμπαράσταση και ενημέρωνε τον κόσμο για τις εξελίξεις.

Η φράση «Εδώ Πολυτεχνείο» πέρασε στην ιστορία, καθώς έγινε το σύμβολο μιας προσπάθειας να ακουστεί η αλήθεια σε μια χώρα όπου η ενημέρωση βρισκόταν υπό τον έλεγχο της δικτατορίας.

Οι εκφωνητές απευθύνονταν στους πολίτες, στους εργαζομένους, στους στρατιώτες και στους αστυνομικούς, καλώντας τους να σταθούν στο πλευρό των εξεγερμένων.

Η λειτουργία του σταθμού αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της δύναμης της συλλογικής δράσης απέναντι στη λογοκρισία.

16 Νοεμβρίου: Η Αθήνα μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων

Καθώς περνούσαν οι ώρες, η συμμετοχή των πολιτών μεγάλωνε και η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας γινόταν ολοένα πιο τεταμένη.

Στις 16 Νοεμβρίου, οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πατησίων και στις γύρω λεωφόρους, ενώ αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις.

Ακολούθησαν εκτεταμένες συγκρούσεις, ξυλοδαρμοί, συλλήψεις και πυροβολισμοί.

Οι τραυματίες μεταφέρονταν σε νοσοκομεία, ενώ μέσα στο Πολυτεχνείο είχε οργανωθεί πρόχειρος χώρος παροχής πρώτων βοηθειών.

Η δικτατορία είχε πλέον χάσει τον έλεγχο της κατάστασης στους δρόμους της πρωτεύουσας και η στρατιωτική επέμβαση φαινόταν ολοένα πιο πιθανή.

17 Νοεμβρίου 1973: Η νύχτα που το τανκ γκρέμισε την πύλη

Λίγο πριν από τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, στρατιωτικές δυνάμεις και άρματα μάχης είχαν περικυκλώσει το Πολυτεχνείο.

Η Συντονιστική Επιτροπή επιχειρούσε να εξασφαλίσει την ασφαλή αποχώρηση όσων βρίσκονταν μέσα στο ίδρυμα. Ωστόσο, η στρατιωτική επέμβαση είχε ήδη αποφασιστεί.

Περίπου στις 3 τα ξημερώματα, ένα άρμα μάχης κινήθηκε προς την κεντρική πύλη.

Οι εικόνες που ακολούθησαν έμειναν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη: το τανκ προχωρά, η πύλη υποχωρεί και οι στρατιωτικές δυνάμεις εισβάλλουν στον χώρο του Πολυτεχνείου.

Πίσω από τα κάγκελα βρίσκονταν φοιτητές που μέχρι εκείνη τη στιγμή φώναζαν συνθήματα και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο.

Από την πτώση της πύλης τραυματίστηκε σοβαρά η φοιτήτρια Πέπη Ρηγοπούλου, ενώ ακολούθησαν συλλήψεις και βίαιες απομακρύνσεις των εξεγερμένων.

Η καταστολή, όμως, δεν περιορίστηκε στο εσωτερικό του ιδρύματος. Στους γύρω δρόμους, η αστυνομική και στρατιωτική βία συνεχίστηκε, με πυροβολισμούς εναντίον πολιτών και ανθρώπους να αναζητούν καταφύγιο σε γειτονικά σπίτια και πολυκατοικίες.

Οι νεκροί, οι τραυματίες και οι συλλήψεις

Η αιματηρή καταστολή της εξέγερσης άφησε πίσω της νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Η έρευνα για τα θύματα των γεγονότων κατέγραψε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από πυρά στους δρόμους της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της καταστολής.

Ανάμεσα στα γνωστά θύματα ήταν ο 17χρονος μαθητής Διομήδης Κομνηνός και ο 20χρονος Μιχάλης Μυρογιάννης, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον Νικόλαο Ντερτιλή.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί και η περίπτωση του πεντάχρονου Δημήτρη Θεοδώρα, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμό στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την ιστορική έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, έχουν τεκμηριωθεί 24 επώνυμες περιπτώσεις νεκρών που συνδέονται με τα γεγονότα της εξέγερσης και την καταστολή της.

Παράλληλα, χιλιάδες πολίτες συνελήφθησαν ή υπέστησαν διώξεις. Σύμφωνα με το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ, περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γενική Ασφάλεια και στην ΕΣΑ, όπου αρκετοί υπέστησαν βασανιστήρια και κακοποιήσεις.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι οι τεκμηριωμένοι θάνατοι καταγράφηκαν κυρίως στους δρόμους της Αθήνας και όχι μέσα στο προαύλιο του Πολυτεχνείου από την πτώση της πύλης. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική για την ακριβή ιστορική αποτύπωση των γεγονότων.

Η πτώση της δικτατορίας και η αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν οδήγησε άμεσα στην πτώση της Χούντας.

Στις 25 Νοεμβρίου 1973, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ανατράπηκε από τον Δημήτριο Ιωαννίδη, ο οποίος επέβαλε ένα ακόμη πιο αυστηρό καθεστώς.

Η δικτατορία παρέμεινε στην εξουσία μέχρι τον Ιούλιο του 1974, όταν οι εξελίξεις στην Κύπρο, μετά το πραξικόπημα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και την τουρκική εισβολή, οδήγησαν στην κατάρρευσή της.

Στις 24 Ιουλίου 1974 αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη της Μεταπολίτευσης.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου είχε ήδη καταγραφεί ως μία από τις κορυφαίες στιγμές της αντιδικτατορικής αντίστασης.

53 χρόνια μετά, το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει ζωντανό

Πενήντα τρία χρόνια μετά, οι εικόνες από την εισβολή του τανκ, οι φωνές του ραδιοφωνικού σταθμού και τα πρόσωπα των νέων που βρέθηκαν απέναντι στη δικτατορία εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορικής μνήμης.

Κάθε χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου, χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μνήμης και στην πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, τιμώντας όσους αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει μόνο στους ανθρώπους που έζησαν εκείνες τις ημέρες. Ανήκει και στις επόμενες γενιές, που καλούνται να γνωρίσουν την ιστορία και να κατανοήσουν το κόστος της απώλειας των δημοκρατικών ελευθεριών.

Γιατί η 17η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι μια υπενθύμιση ότι η ελευθερία, η δημοκρατία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι αυτονόητες κατακτήσεις.