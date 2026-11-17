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Το ενδεχόμενο μιας ιστορικής συνάντησης που θα καθορίσει τις παγκόσμιες ισορροπίες απέρριψε το Κρεμλίνο, αναφερόμενο στην επικείμενη συνάντηση των ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της APEC.

Όπως μετέδωσαν τη Δευτέρα το βράδυ ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη δεν αποσκοπεί στο να «αποφασιστεί το πεπρωμένο του κόσμου», απορρίπτοντας παράλληλα οποιονδήποτε παραλληλισμό με τη Διάσκεψη της Γιάλτας.

«Όλες οι συγκρίσεις με τη Γιάλτα είναι ασκήσεις πολιτικής επιστήμης, που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

«Όταν λέγεται πως κάποιοι συναντώνται για να “αποφασίσουν το πεπρωμένο του κόσμου”, σίγουρα αυτό δεν αφορά τη Ρωσία, και σίγουρα δεν αφορά την Κίνα. Δεν θέλουμε κανένας να αποφασίσει για την τύχη μας στον τόπο μας, και δεν θα καταπατούσαμε ποτέ το δικαίωμα άλλων να αποφασίζουν για το δική τους», πρόσθεσε.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν μεθαύριο στη Σεντζέν, στη νοτιοανατολική Κίνα, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Θα έχουν «συνομιλίες σε βάθος για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων», κάτι με «ιστορική σημασία», σχολίασε χθες η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

Διπλωμάτες, τόσο Κινέζοι όσο και Αμερικανοί, έχουν αναφερθεί στο ενδεχόμενο στις τριμερείς συνομιλίες να θιγεί το ευαίσθητο ζήτημα του ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών.

Κυβερνήσεις στην Ευρώπη και αυτή της Ουκρανίας φοβούνται ότι η Μόσχα επιδιώκει ένα είδος «νέας Γιάλτας»: ο όρος παραπέμπει στη σύνοδο του 1945, όταν οι ηγέτες της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Βρετανίας μοίρασαν την γηραιά ήπειρο σε σφαίρες επιρροής, βάζοντας τα θεμέλια του ψυχρού πολέμου.

Το Κρεμλίνο αναφέρθηκε εξάλλου στο ενδεχόμενο διμερούς συνάντησης του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο έσπευσε ωστόσο να συμπληρώσει πως δεν υπάρχει κάτι οριστικό ακόμη.