Την έντονη αντίδραση της Ιαπωνίας προκάλεσε η είσοδος δύο αεροσκαφών, τα οποία εκτιμάται ότι ήταν ρωσικά, στον εθνικό εναέριο χώρο της. Το Τόκιο ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αυστηρό διπλωματικό διάβημα προς τη Μόσχα, ζητώντας να ληφθούν μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό.

Σύμφωνα με την ιαπωνική κυβέρνηση, τα δύο αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας κοντά στη νήσο Οκινοσίμα, στον νομό Φουκουόκα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, λίγο μετά τις 04:00 τοπική ώρα της Τρίτης.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μινορού Κίχαρα, οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις απογείωσαν άμεσα μαχητικά αεροσκάφη, προκειμένου να αναχαιτίσουν τα δύο αεροσκάφη.

«Η παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου μας από ρωσικά αεροσκάφη αποτελεί όχι μόνο σοβαρή επίθεση εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας, αλλά επίσης απειλή για την ασφάλειά μας και είναι απόλυτα απαράδεκτη», τόνισε ο Κίχαρα σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το Τόκιο διατύπωσε «πολύ έντονη διαμαρτυρία» προς τη Μόσχα μέσω διπλωματικών διαύλων, απαιτώντας τη λήψη μέτρων για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων περιστατικών.

Το συμβάν καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ιαπωνίας και Ρωσίας βρίσκονται σε τροχιά περαιτέρω επιδείνωσης. Η ένταση έχει ενισχυθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου στη Ρωσία με την κατηγορία της κατασκοπείας, καθώς και τη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων της Japan Tobacco στη ρωσική επικράτεια.