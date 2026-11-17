Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την αποκατάσταση της τεχνικής δυσλειτουργίας που προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των πτήσεών της ανακοίνωσε η United Airlines, έπειτα από πολύωρα προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων της.

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία είχε ενημερώσει νωρίτερα, τη Δευτέρα, ότι αντιμετώπιζε εκτεταμένη τεχνική βλάβη, η οποία επηρέαζε τη διαδικασία αναχώρησης των πτήσεων από τα αεροδρόμια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, η δυσλειτουργία παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας και αφορούσε αποκλειστικά τις πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν, ενώ δεν επηρεάστηκαν τα αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα, ούτε οι πτήσεις του περιφερειακού δικτύου United Express.

Η United Airlines, η οποία έχει την έδρα της στο Σικάγο, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση που προκλήθηκε, μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης ήταν περιστατικό που καταγράφηκε μέσω της εφαρμογής ATC, όταν πιλότος της εταιρείας στο Χιούστον ζήτησε από τον πύργο ελέγχου άδεια να παραμείνει το αεροσκάφος στην πύλη επιβίβασης μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία των συστημάτων.

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώθηκε και στα στοιχεία της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, σύμφωνα με τα οποία η United Airlines είχε καταγράψει 418 καθυστερήσεις πτήσεων αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την πανεθνική καθήλωση αεροσκαφών στις ΗΠΑ, η οποία είχε προκληθεί από τεχνική δυσλειτουργία στο δίκτυο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Προβλήματα καταγράφηκαν την ίδια ημέρα και στον τραπεζικό τομέα, καθώς χιλιάδες χρήστες ανέφεραν αδυναμία πρόσβασης στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τους σε μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, έπειτα από τεχνική δυσλειτουργία στην JPMorgan Chase.