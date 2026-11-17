Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου η δωρεά οργάνων και ιστών από 58χρονο ασθενή, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ. Η οικογένειά του πήρε την απόφαση και έδωσε πολύτιμη ευκαιρία ζωής σε άλλους ανθρώπους, μέσα από τη δωρεά της καρδιάς, του ήπατος, των νεφρών και των κερατοειδών του.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η καρδιά ελήφθη και μεταφέρθηκε στην Ιταλία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα μεταμοσχευτικού κέντρου στο Μπάρι. Το ήπαρ ελήφθη από ομάδα του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ οι νεφροί από την ομάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Τη λήψη των κερατοειδών ανέλαβε η ομάδα μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς της Β΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

«Η συντονισμένη κινητοποίηση των ιατρικών ομάδων και η άριστη συνεργασία τους συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση αυτής της σπουδαίας πράξης αλληλεγγύης», επισημαίνει σε σημερινή ανακοίνωση το Νοσοκομείο.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν αρκετές μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, από την ομάδα με επικεφαλής τον Διευθυντή της Οφθαλμολογικής Κλινικής Νικόλαο Ζιάκα, προσφέροντας σε ασθενείς τη δυνατότητα να ανακτήσουν την όρασή τους και να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής τους. Η αυξητική αυτή τάση συνεχίζεται και τον Νοέμβριο, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πέντε μεταμοσχεύσεις, ενώ δύο ακόμη προγραμματίζονται για τις επόμενες ημέρες.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί θερμά όλες τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την καθοριστική συμμετοχή τους στη διαδικασία, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της στην οικογένεια του δότη, η οποία, μέσα στη δύσκολη στιγμή της απώλειας, πήρε τη γενναία απόφαση να χαρίσει ζωή και ελπίδα σε άλλους ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ