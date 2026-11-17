Τα γενέθλιά της γιόρτασε με τους δικούς της ανθρώπους το βράδυ της Κυριακής (15/11) η Νίκη Λάμη, σε ένα πάρτι που, όπως έγραψε η ίδια, προέκυψε εκεί που δεν το περίμενε.

Το πρωί της Δευτέρας, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσω Instagram. Ανάμεσα στις αναρτήσεις της περιλαμβάνονταν και πλάνα από την έκπληξη που της επιφύλαξαν οι συνάδελφοί της πάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης στην οποία συμμετέχει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Νίκη Λάμη εξέφρασε τη συγκίνησή της και ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν ώστε η ημέρα των γενεθλίων της να γίνει ξεχωριστή.

«Εχθές είχα τα γενέθλιά μου και δεν είχα ετοιμάσει τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε πάρτι ούτε κάποια ξεχωριστή γιορτή… Αλλά για ακόμα μία φορά συνειδητοποιώ πως οι δικοί σου άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν τις καταστάσεις και τις συνθήκες εκεί που δεν το περιμένεις για να δημιουργηθεί το πιο μεγάλο και το πιο ωραίο πάρτι! Σας ευχαριστώ όλους…

Και εσάς που φαίνεστε και εσάς που δε φαίνεστε στα βίντεό μου… Σας αγαπώ πολύ και είμαι ευγνώμων που σας έχω. Και μην ξεχνάτε… Σε λίγες μέρες έρχεται και η γιορτή μου», έγραψε χαρακτηριστικά.