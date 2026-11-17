Δύο σημαντικές γέφυρες στο Κίεβο φέρονται να βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης αργά το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.
Η ενημέρωση έγινε λίγο μετά την προειδοποίηση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας για την επικείμενη εκτόξευση και άφιξη πυραύλων στην περιοχή.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκαν πλήγματα στις γέφυρες του Βορρά και του Νότου, δύο σημαντικές υποδομές του Κιέβου.
The moment Russian ballistic missiles struck the “South Bridge” in Kyiv city https://t.co/O30SfgFBej
— VolgaLad (@cym27s) November 16, 2026
Η ανακοίνωση του δημάρχου δημοσιεύθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενες απώλειες.
Kiev Mayor Vitali Klitschko reports strikes on the Northern and Southern bridges, two of the city’s main crossings over the Dnepr. https://t.co/gm1kxBnbza
— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 16, 2026