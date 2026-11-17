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Δύο σημαντικές γέφυρες στο Κίεβο φέρονται να βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης αργά το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Η ενημέρωση έγινε λίγο μετά την προειδοποίηση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας για την επικείμενη εκτόξευση και άφιξη πυραύλων στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκαν πλήγματα στις γέφυρες του Βορρά και του Νότου, δύο σημαντικές υποδομές του Κιέβου.

Η ανακοίνωση του δημάρχου δημοσιεύθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενες απώλειες.