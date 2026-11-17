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Τον απολογισμό της δεκαετούς πολιτικής του διαδρομής από την ανακοίνωση της πρώτης υποψηφιότητάς του για τη γαλλική προεδρία έκανε ο Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από εκείνη την ημέρα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος πρόεδρος προχώρησε σε έναν προσωπικό απολογισμό της πορείας του, υποστηρίζοντας ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για το συμφέρον της χώρας, ενώ παράλληλα αναγνώρισε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του υπήρξαν και λάθη.

Την ίδια στιγμή, ο Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντική υποχώρηση της δημοτικότητάς του, η οποία τον Σεπτέμβριο έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2017. Σύμφωνα με τις σχετικές δημοσκοπήσεις, μόλις το 15% των ερωτηθέντων εξέφραζε θετική γνώμη για τον Γάλλο πρόεδρο.

«Θέλω να πω σε αυτές και σε αυτούς που δεν με ψήφισαν ότι ανά πάσα στιγμή έκανα το καλύτερο που μπορούσα για το υπέρτατο συμφέρον της χώρας», γράφει.

«Υπήρξαν μερικές φορές λάθη», παραδέχτηκε, «αλλά κάθε μέρα εργαστήκαμε σκληρά, με πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες, στην υπηρεσία της Γαλλίας και των Γάλλων».

Κατά τη διάρκεια αυτών των δέκα τελευταίων ετών, ο Μακρόν δηλώνει ότι εργάστηκε με γνώμονα «την τήρηση των δεσμεύσεων» και για «να ξεπεράσουμε μαζί τις κρίσεις».

Il y a dix ans, à Bobigny en Seine-Saint-Denis, je me portais candidat à l’élection présidentielle de notre République. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Φεβρουαρίου Το Ισραήλ εντάσσεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (12/2) στην Αθήνα και σε άλλες 13 περιοχές της Αττικής Οι πολιτικές εφημερίδες 12/2/2026 Durant ces dix années, j’ai œuvré aux côtés de beaucoup pour essayer de tenir mes engagements, faire du mieux possible pour notre pays, traverser ensemble les crises qui nous ont frappés, rendre notre France plus forte en la préparant aux défis de demain et nous battre pour une Europe plus indépendante. Je veux remercier tous ceux qui étaient à mes côtés ce 16 novembre 2016. Et tous ceux qui, les rejoignant, m’ont soutenu, se sont engagés, m’ont fait confiance et m’ont permis d’exercer cette mission. Je veux aussi dire à celles et ceux qui ne m’ont pas apporté leur suffrage qu’à chaque instant j’ai fait de mon mieux pour l’intérêt supérieur du pays. Il y a eu parfois des erreurs, mais chaque jour nous avons travaillé dur, avec beaucoup de femmes et d’hommes remarquables, au service de la France et des Français. Comptez sur mon engagement jusqu’au bout. Emmanuel Macron — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 16, 2026

Το μήνυμά του δημοσιεύτηκε ακριβώς δέκα χρόνια μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του που επεδίωκε να γεφυρώσει το χάσμα Δεξιάς – Αριστεράς, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ, του οποίου ήταν υπουργός Οικονομίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει μια τρίτη συνεχή θητεία, θα ολοκληρώσει τη δεύτερη πενταετία του στο Ελιζέ στις 13 Μαΐου.

Η υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, την οποία ο Μακρόν νίκησε δύο φορές το 2017 και το 2022, είναι το μεγάλο φαβορί των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν σε έξι μήνες.