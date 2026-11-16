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Νέες πολιτικές αναταράξεις προκαλούν στο Ισραήλ οι αποκαλύψεις για ενδεχόμενη εμπλοκή του γραφείου του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε επιχείρηση επηρεασμού του εκλογικού αποτελέσματος της 27ης Οκτωβρίου, με την αντιπολίτευση να απαιτεί την άμεση διεξαγωγή ποινικής έρευνας και να κάνει λόγο για ευθεία απειλή κατά της δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το CNN, δημοσιογραφική έρευνα του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 12 υποστηρίζει ότι στενός συνεργάτης του Νετανιάχου διαβίβασε πληροφορίες στην αστυνομία σε βάρος Αράβων πολιτών, με στόχο να επηρεαστούν οι εκλογές του περασμένου μήνα.

Το πρωθυπουργικό γραφείο απορρίπτει τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα ψευδές και συκοφαντικό, επιβεβαιώνει, ωστόσο, ότι ο διευθυντής του γραφείου του Νετανιάχου είχε διαβιβάσει πληροφορίες στην αστυνομία.

Οι συλλήψεις που έγιναν εργαλείο της προεκλογικής εκστρατείας

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι συλλήψεις τριών ακτιβιστών του αραβικού κόμματος Ράαμ στο νότιο Ισραήλ, τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, για υπόθεση φερόμενης εξαγοράς ψήφων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο Νετανιάχου και το κόμμα του, Λικούντ, προέβαλαν επανειλημμένα την είδηση των συλλήψεων, επιχειρώντας να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους και κατηγορώντας το Ράαμ ότι προσπαθούσε να «κλέψει τις εκλογές».

Ωστόσο, στη συνέχεια τα δικαστήρια απέρριψαν τα αιτήματα της αστυνομίας για παράταση της κράτησης των υπόπτων, κρίνοντας ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς έγκυρα εντάλματα έρευνας ή σύλληψης.

Έκτοτε, και οι τρεις συλληφθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Οι αποκαλύψεις για τον στενό συνεργάτη του Νετανιάχου

Σύμφωνα με την έρευνα της εκπομπής «Uvda» του Channel 12, η καταγγελία που οδήγησε στις συλλήψεις προήλθε από το ίδιο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, την παραμονή των εκλογών, ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου, Ίντο Νόρντεν, φέρεται να παρέκαμψε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να επικοινώνησε προσωπικά με τον αρχηγό της αστυνομίας, ενημερώνοντάς τον για τους ακτιβιστές.

Ο Νόρντεν φέρεται επίσης να παρέπεμψε την αστυνομία σε δεύτερη πηγή, η οποία υποτίθεται ότι διέθετε πληροφορίες για τη δράση των συγκεκριμένων προσώπων.

Όπως αποκάλυψε, όμως, το Channel 12, η πηγή αυτή ήταν πρώην εργαζόμενος στο γραφείο του πρωθυπουργού.

Με βάση την καταγγελία του Νόρντεν και τις πληροφορίες του πρώην εργαζομένου, η αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις το πρωί των εκλογών, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Τι απαντά το γραφείο του Νετανιάχου – Παρέμβαση της γενικής εισαγγελέως

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού διέψευσε κατηγορηματικά τις αποκαλύψεις του Channel 12, υποστηρίζοντας ότι το δημοσίευμα είναι «ψευδές και συνιστά λόγο άσκησης αγωγής για συκοφαντική δυσφήμηση».

Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι υπήρξε επικοινωνία του Νόρντεν με την αστυνομία.

«Πληροφορίες σχετικά με εγκληματική δραστηριότητα περιήλθαν σε γνώση του διευθυντή του γραφείου, Ίντο Νόρντεν. Εκείνος εκπλήρωσε το καθήκον του, όπως θα αναμενόταν από κάθε νομοταγή πολίτη, και έφερε το συγκεκριμένο πρόσωπο σε επαφή με την αστυνομία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πρωθυπουργικό γραφείο το βράδυ της Κυριακής.

Υποστήριξε επίσης ότι ο Νόρντεν ενημερώθηκε το πρωί των εκλογών πως ένα πρόσωπο είχε πράγματι εντοπιστεί με δεκάδες χιλιάδες σέκελ σε μετρητά και ψηφοδέλτια του Ράαμ. Πρόκειται για έναν από τους υπόπτους που έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την αλυσίδα διαβίβασης των πληροφοριών, τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αστυνομικών υπηρεσιών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων.

«Όλες οι ενέργειες της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί των εκλογών, έγιναν με αίσθημα ευθύνης και διαφάνεια απέναντι στο κοινό και με στόχο την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών», ανέφερε.

Το βράδυ της Δευτέρας (16/11), η γενική εισαγγελέας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το ζήτημα της διαβίβασης πληροφοριών από το πρωθυπουργικό γραφείο στην αστυνομία, ζητώντας την προσωρινή αναστολή της εσωτερικής αστυνομικής εξέτασης μέχρι να αποφασιστεί η κατάλληλη μορφή της έρευνας.

Αντιπολίτευση: «Ο Νετανιάχου προσπάθησε να κλέψει την ψήφο μας»

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ και διεκδικητής της πρωθυπουργίας, ζήτησε την άμεση διεξαγωγή έρευνας, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Νετανιάχου και του στενού του περιβάλλοντος «απτή, άμεση και επικείμενη απειλή για την ισραηλινή δημοκρατία».

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «όσο ο Νετανιάχου παραμένει στην εξουσία, δεν θα υπάρξουν ξανά δίκαιες και αδιάβλητες εκλογές στο Ισραήλ».

Τη διεξαγωγή άμεσης ποινικής έρευνας απαιτούν και δύο αραβικά κόμματα, τα οποία κατέγραψαν συμμετοχή-ρεκόρ των ψηφοφόρων τους στις εκλογές.

«Η σύλληψη των ακτιβιστών μας στη Νεγκέβ το πρωί των εκλογών και η προσπάθεια να φιμωθούν τα αραβικά μέλη της Κνεσέτ, εφόσον αποδειχθούν, συνιστούν ευθεία επίθεση κατά της ακεραιότητας των εκλογών και της βούλησης των ψηφοφόρων», ανέφερε το Ράαμ.

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση της Ενωμένης Λίστας, η οποία ζήτησε τη σύσταση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής, καθώς και την απομάκρυνση από τα καθήκοντά τους όλων των εμπλεκόμενων αξιωματούχων της αστυνομίας και της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ.

«Ο Νετανιάχου προσπάθησε να κλέψει την ψήφο μας, αλλά η ψήφος μας είναι αυτή που θα τον ρίξει. Η θέση του δεν είναι στο πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά στην αίθουσα ανακρίσεων και ενώπιον του δικαστηρίου», ανέφερε το κόμμα.

Καταγγελίες για απόπειρα παρακολούθησης πέντε Αράβων βουλευτών

Από τότε που έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του έχουν διατυπώσει σειρά κατηγοριών σε βάρος των αραβικών κομμάτων, κάνοντας λόγο για δωροδοκίες, χρηματοδότηση από το εξωτερικό και εκλογική νοθεία.

Ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, ο οποίος θεωρείται στενός υποστηρικτής του Νετανιάχου, έχει ασκήσει πιέσεις για τη διερεύνηση Αράβων πολιτικών με την υποψία ξένης παρέμβασης, χωρίς, ωστόσο, να έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής δημόσια αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τις καταγγελίες.

Σύμφωνα με την έρευνα του Channel 12, ο Ζίνι είχε ζητήσει ακόμη και την παρακολούθηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών πέντε Αράβων βουλευτών πριν από τις εκλογές.

Το αίτημα απορρίφθηκε την τελευταία στιγμή από τη γενική εισαγγελέα, καθώς ο επικεφαλής της Σιν Μπετ δεν είχε προσκομίσει στοιχεία που να το δικαιολογούν, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Σε ανακοίνωσή της, η Σιν Μπετ περιορίστηκε να αναφέρει ότι πραγματοποίησε «διάφορες δραστηριότητες σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της παρέχει ο νόμος».

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του κόμματος Ισραέλ Μπεϊτένου και προσωρινός πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τους επικεφαλής της Σιν Μπετ και της αστυνομίας να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για απόπειρες ξένης παρέμβασης στις εκλογές.