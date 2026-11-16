Αυστραλία: Εκατομμύρια κόκκινα καβούρια «πλημμυρίζουν» τους δρόμους στη Νήσο των Χριστουγέννων – Εντυπωσιακές εικόνες

Δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια έχουν ξεκινήσει την ετήσια μετανάστευσή τους προς τη θάλασσα στη Νήσο των Χριστουγέννων, έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σηματοδότησαν την έναρξη της υγρής περιόδου. Οι τοπικές υπηρεσίες έχουν θέσει σε λειτουργία ειδικές γέφυρες, υπόγειες διαβάσεις και προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας για την προστασία τους. Το ταξίδι αναπαραγωγής των καβουριών του είδους Gecarcoidea natalis είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις βροχοπτώσεις και τις φάσεις της Σελήνης.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: Parks Australia
Πηγή: Parks Australia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια στη Νήσο των Χριστουγέννων έχουν ξεκινήσει την ετήσια μετανάστευσή τους προς τη θάλασσα, μετατρέποντας δρόμους, μονοπάτια και παραλίες σε ένα απέραντο κόκκινο χαλί.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατασκευάζουν ειδικές γέφυρες, τοποθετούν προστατευτικά φράγματα και κλείνουν προσωρινά δρόμους, ώστε να αποτρέψουν τη θανάτωση των καβουριών από διερχόμενα οχήματα.
  • Η ετήσια μετανάστευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις βροχοπτώσεις και τις φάσεις της Σελήνης, με τα θηλυκά να απελευθερώνουν τα αυγά τους στον ωκεανό κατά το τελευταίο τέταρτο του φεγγαριού.

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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του φυσικού κόσμου βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νήσο των Χριστουγέννων, στον Ινδικό Ωκεανό, όπου δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια έχουν ξεκινήσει την ετήσια μετανάστευσή τους προς τη θάλασσα, μετατρέποντας δρόμους, μονοπάτια και παραλίες σε ένα απέραντο κόκκινο χαλί.

Σύμφωνα με το Associated Press, η φετινή μαζική μετακίνηση των καβουριών ξεκίνησε μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σηματοδότησαν την έναρξη της υγρής περιόδου στο νησί, το οποίο ανήκει στην Αυστραλία.

Εντυπωσιακά πλάνα που καταγράφηκαν στις 14 και 15 Νοεμβρίου δείχνουν αμέτρητα καβούρια να διασχίζουν δρόμους και ειδικά κατασκευασμένες γέφυρες, εγκαταλείποντας τα τροπικά δάση του νησιού με προορισμό τις ακτές, όπου αναπαράγονται.

Ειδικές γέφυρες για τα καβούρια

Όπως μεταδίδει το Euronews, οι προετοιμασίες για την ετήσια μετανάστευση ξεκινούν μήνες νωρίτερα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καθαρίζουν υπόγειες διαβάσεις, κατασκευάζουν ειδικές γέφυρες και τοποθετούν προστατευτικά φράγματα κατά μήκος των δρόμων, ώστε να αποτρέψουν τη θανάτωση των καβουριών από διερχόμενα οχήματα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, ορισμένοι δρόμοι κλείνουν προσωρινά για την κυκλοφορία.

Ένα ταξίδι που καθορίζεται από τη Σελήνη

Σύμφωνα με την υπηρεσία Parks Australia, στη Νήσο των Χριστουγέννων ζουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια κόκκινα καβούρια του είδους Gecarcoidea natalis.

Η ετήσια μετανάστευσή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τις βροχοπτώσεις όσο και με τις φάσεις της Σελήνης.

Τα θηλυκά απελευθερώνουν τα αυγά τους στον ωκεανό λίγο πριν από την αυγή, κατά την υποχώρηση της παλίρροιας και στη φάση του τελευταίου τετάρτου της Σελήνης.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, όσα νεογέννητα καβούρια επιβιώσουν αναδύονται από τη θάλασσα και ξεκινούν το δικό τους ταξίδι προς τα τροπικά δάση, ολοκληρώνοντας έναν εντυπωσιακό κύκλο ζωής.

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