Αυστραλία: Εκατομμύρια κόκκινα καβούρια «πλημμυρίζουν» τους δρόμους στη Νήσο των Χριστουγέννων – Εντυπωσιακές εικόνες

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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του φυσικού κόσμου βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νήσο των Χριστουγέννων, στον Ινδικό Ωκεανό, όπου δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια έχουν ξεκινήσει την ετήσια μετανάστευσή τους προς τη θάλασσα, μετατρέποντας δρόμους, μονοπάτια και παραλίες σε ένα απέραντο κόκκινο χαλί.

Σύμφωνα με το Associated Press, η φετινή μαζική μετακίνηση των καβουριών ξεκίνησε μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σηματοδότησαν την έναρξη της υγρής περιόδου στο νησί, το οποίο ανήκει στην Αυστραλία.

Εντυπωσιακά πλάνα που καταγράφηκαν στις 14 και 15 Νοεμβρίου δείχνουν αμέτρητα καβούρια να διασχίζουν δρόμους και ειδικά κατασκευασμένες γέφυρες, εγκαταλείποντας τα τροπικά δάση του νησιού με προορισμό τις ακτές, όπου αναπαράγονται.

Ειδικές γέφυρες για τα καβούρια

Όπως μεταδίδει το Euronews, οι προετοιμασίες για την ετήσια μετανάστευση ξεκινούν μήνες νωρίτερα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καθαρίζουν υπόγειες διαβάσεις, κατασκευάζουν ειδικές γέφυρες και τοποθετούν προστατευτικά φράγματα κατά μήκος των δρόμων, ώστε να αποτρέψουν τη θανάτωση των καβουριών από διερχόμενα οχήματα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, ορισμένοι δρόμοι κλείνουν προσωρινά για την κυκλοφορία.

Ένα ταξίδι που καθορίζεται από τη Σελήνη

Σύμφωνα με την υπηρεσία Parks Australia, στη Νήσο των Χριστουγέννων ζουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια κόκκινα καβούρια του είδους Gecarcoidea natalis.

Η ετήσια μετανάστευσή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τις βροχοπτώσεις όσο και με τις φάσεις της Σελήνης.

Τα θηλυκά απελευθερώνουν τα αυγά τους στον ωκεανό λίγο πριν από την αυγή, κατά την υποχώρηση της παλίρροιας και στη φάση του τελευταίου τετάρτου της Σελήνης.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, όσα νεογέννητα καβούρια επιβιώσουν αναδύονται από τη θάλασσα και ξεκινούν το δικό τους ταξίδι προς τα τροπικά δάση, ολοκληρώνοντας έναν εντυπωσιακό κύκλο ζωής.