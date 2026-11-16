Βόλος: «Θα σε κάψουμε, θα σου βάλουμε φωτιά» – Συγκλονίζει η περιγραφή του 81χρονου για την εισβολή ληστών στο σπίτι του

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 81χρονος στον Βόλο το βράδυ του Σαββάτου, όταν τέσσερις διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι του, τον χτύπησαν και τον απείλησαν με μαχαίρι. Οι δράστες περιέλουσαν το θύμα με ουίσκι απειλώντας να του βάλουν φωτιά. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές τρόμου έζησε ένας 81χρονος στα χέρια τεσσάρων διαρρηκτών που εισέβαλαν στο σπίτι του στον Βόλο, τον απείλησαν με μαχαίρι και τον περιέλουσαν με ουίσκι.
  • «Θα σε κάψουμε, θα σου βάλουμε φωτιά», απείλησαν τον ηλικιωμένο οι δράστες, οι οποίοι τον χτύπησαν και του έβαλαν μαχαίρι στον λαιμό απαιτώντας χρήματα.
  • Οι άνδρες ζητούσαν επιτακτικά τον αριθμό ασφαλείας της τραπεζικής του κάρτας και του πήραν το κινητό, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκλονίζει η περιγραφή του ηλικιωμένου, ο οποίος έζησε στιγμές τρόμου στα χέρια τεσσάρων διαρρηκτών, που εισέβαλαν στο σπίτι του, το βράδυ του Σαββάτου (14/11) στον Βόλο. Οι δράστες απείλησαν τον 81χρονο με μαχαίρι, ενώ τον περιέλουσαν με ουίσκι και απειλούσαν να τον κάψουν.

Ο Απόστολος Καρδαράς μίλησε στο ΕΡΤnews, αναφέροντας αρχικά ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 23:30. Ο ίδιος άκουσε τον σκύλο στην αυλή του σπιτιού του και ανοίγοντας την πόρτα για να δει τι συμβαίνει, βρέθηκε αντιμέτωπος με τους τέσσερις δράστες, οι οποίοι μπήκαν στο σπίτι του και άρχισαν να τον απειλούν, χτυπώντας τον, ενώ επιχείρησαν, όπως σημείωσε ο ίδιος, να τον δέσουν.

«Μόλις βγήκα στην πόρτα με άρπαξαν, με τράβηξαν μέσα στο σπίτι… Μου προκάλεσαν κάποιες γρατσουνιές στο πρόσωπο», λέει, αναφέροντας ότι οι δράστες ζητούσαν επιτακτικά και άλλα χρήματα. «Θα σε κάψουμε, θα σου βάλουμε φωτιά», τον απείλησαν οι δράστες, όπως περιγράφει ο ηλικιωμένος.

Ανέφερε, επίσης, ότι οι τέσσερις άνδρες ζητούσαν τον αριθμό ασφαλείας της τραπεζικής του κάρτας, ενώ του πήραν και το κινητό τηλέφωνο. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

 

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