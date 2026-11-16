Το «Σόι σου» αλά… ελληνικά – Πρόταση συνεργασίας στη Νία Βαρντάλος

Ένα σημαντικό γκεστ που θα ενώσει την εγχώρια μυθοπλασία με το Χόλιγουντ και θα φέρει άλλον αέρα στην prime time βρίσκεται στα σκαριά στο «Σόι σου». Η οικογενειακή κωμωδία του Alpha, που συγκεντρώνει σταθερά υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας στη Νία Βαρντάλος.

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Το σόι σου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Tο «Σόι σου» απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας στη Νία Βαρντάλος.
  • Τις επαφές με τη διάσημη Ελληνοκαναδή ηθοποιό έκανε ο παραγωγός της σειράς, Γιάννης Καραγιάννης.
  • Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Νοεμβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα σημαντικό γκεστ που θα ενώσει την εγχώρια μυθοπλασία με το Χόλιγουντ και θα φέρει άλλον αέρα στην prime time βρίσκεται στα σκαριά στο «Σόι σου», με βάση την Reallife.

Η οικογενειακή κωμωδία του Alpha, που συγκεντρώνει σταθερά υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας στη Νία Βαρντάλος. Τις επαφές με τη διάσημη Ελληνοκαναδή ηθοποιό έκανε ο παραγωγός της σειράς, Γιάννης Καραγιάννης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη Τούλα από τον «Γάμο αλά ελληνικά» απάντησε μέσω του μάνατζέρ της ότι ενδιαφέρεται για μια πιθανή συμμετοχή στην επιτυχημένη σειρά του Alpha, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επικοινωνήσουν εκ νέου για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της λαμπερής εμφάνισης.

Σε πρώτη φάση, η διάσημη ηθοποιός εμφανίζεται θετική στην πρόταση να επισκεφθεί τηλεοπτικά τις οικογένειες των Χαμπέων και των Τριανταφύλλου και να δώσει το «παρών» στην ελληνική τηλεόραση. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Νοεμβρίου.

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