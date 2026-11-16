Mega: Πρόωρη αυλαία για τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» – Ποιες σειρές έρχονται το 2027

Αλλαγές στον σχεδιασμό του Mega για το δεύτερο μισό της σεζόν με πρόωρα φινάλε και νέα λανσαρίσματα, με βάση την Reallife.

Νωρίτερα θα ρίξει αυλαία η σειρά του Mega «Δύο μαύρα πουκάμισα». Η κρητική ιστορία του Μανούσου, της Μαρκέλλας και του Σήφη θα συμπτυχθεί και θα ολοκληρωθεί σχεδόν δύο μήνες νωρίτερα από το αρχικό πλάνο. Κάνοντας τον πρώτο απολογισμό για την πορεία της δραματικής σειράς με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον Αντώνη Μυριαγκό και τη Μαριάννα Κιμούλη, το κανάλι της Συγγρού αποφάσισε να μειώσει τον αριθμό των επεισοδίων και να ρίξει τίτλους τέλους τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα «Δύο μαύρα πουκάμισα», που αρχικά προορίζονταν για συνολικά 110 επεισόδια, θα κλείσουν τον κύκλο τους στα 80. Αυτός είναι ο μίνιμουμ εγγυημένος αριθμός επεισοδίων που προβλέπεται στη συμφωνία του Mega με την εταιρεία παραγωγής «Αργοναύτες».

Επιπλέον, με περικοπή τριάντα επεισοδίων παραμένει ενεργή η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ για επιδότηση της σειράς. Στην αρχική απόφαση, το ποσό της επιδότησης ορίστηκε στα 1.833.332 ευρώ, που τώρα θα αναθεωρηθεί με βάση τον τελικό αριθμό επεισοδίων.

Το πρόωρο φινάλε της σειράς θα αφήσει κενό στην prime time του Mega, που προχωρά στο λανσάρισμα δύο νέων προτάσεων μυθοπλασίας. Τον Φεβρουάριο θα κάνει πρεμιέρα στη βραδινή ζώνη του Mega η «Κανακαρά» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Καραμίχο, μια σειρά στην οποία το κανάλι της Συγγρού ποντάρει πολλά.

Στο πρόγραμμα του Mega θα ενταχθεί μία ακόμα σειρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το δεύτερο μισό της σεζόν προορίζεται η νέα σειρά «Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής» με τον Άρη Σερβετάλη στον ομώνυμο ρόλο και τον Τάσο Λέκκα στη νεαρότερη ηλικία του Αγίου.

Τα γυρίσματα της σειράς, σε παραγωγή της εταιρείας «Αργοναύτες», έχουν ολοκληρωθεί και η πρεμιέρα αναμένεται μέσα στον Μάρτιο.